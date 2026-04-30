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Milan, non solo Goretzka: spunta il vecchio pallino del Diavolo per rivoluzionare il centrocampo

Calciomercato Milan, Javi Guerra torna nel mirino: ecco i dettagli
Calciomercato Milan, non solo Goretzka per il centrocampo dei rossoneri: rispunta il nome di Javi Guerra del Valencia per l'estate. Ecco tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua l'assalto a Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco che potrebbe arrivare a parametro zero per giocare da mezzala destra del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Visti i possibili movimenti a centrocampo (Fofana e Loftus-Cheek potrebbero essere ceduti), il Diavolo potrebbe pensare ad altri colpi per il reparto oltre al possibile arrivo del tedesco: 'La Gazzetta dello Sport' fa il nome di Javi Guerra, un vecchio pallino del Milan. Il centrocampista è stato cercato anche la scorsa estate, prima di chiudere all'ultimo giorno disponibile per Adrien Rabiot dal Marsiglia. Il classe 2003 ha rinnovato fino al 2029 con il Valencia, ma i rossoneri potrebbero tornare alla carica per rinforzare il proprio reparto.

Milan, Javi Guerra torna di moda

Una nuova chiamata dei rossoneri, potrebbe spingere il centrocampista spagnolo a cambiare aria, alla ricerca di una squadra che possa giocare la prossima edizione della Champions League (il Valencia è al momento dodicesima in campionato). Ovviamente ci sarebbe da convincere il Valencia, che ha piazzato una clausola rescissoria da 100 milioni di euro nel nuovo contratto di Javi Guerra, cifra altissima per chiunque, soprattutto le squadre italiane. Un valore più fattibile? Sui 25 milioni di euro (valore da transfermarkt.it). Lo spagnolo è un centrocampista centrale, che può anche giocare come mezzala box to box, che potrebbe essere il ruolo nel 3-5-2 di Allegri. Sa pressare e anche giocare con i compagni, visto che ha un'ottima visione di gioco. Nel Milan potrebbe prendere il posto di uno tra Fofana e Loftus-Cheek. Un confronto numerico? Come il francese rossonero, anche Javi Guerra segna poco e predilige gli assist: un gol e 5 assist in campionato, con Fofana che ha 2 gol e 3 assist.

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