Calciomercato Milan, Javi Guerra torna nel mirino: ecco i dettagli

Una nuova chiamata dei rossoneri, potrebbe spingere il centrocampista spagnolo a cambiare aria, alla ricerca di una squadra che possa giocare la prossima edizione della Champions League (il Valencia è al momento dodicesima in campionato). Ovviamente ci sarebbe da convincere il Valencia, che ha piazzato una clausola rescissoria da 100 milioni di euro nel nuovo contratto di Javi Guerra, cifra altissima per chiunque, soprattutto le squadre italiane. Un valore più fattibile? Sui 25 milioni di euro (valore da transfermarkt.it). Lo spagnolo è un centrocampista centrale, che può anche giocare come mezzala box to box, che potrebbe essere il ruolo nel 3-5-2 di Allegri. Sa pressare e anche giocare con i compagni, visto che ha un'ottima visione di gioco. Nel Milan potrebbe prendere il posto di uno tra Fofana e Loftus-Cheek. Un confronto numerico? Come il francese rossonero, anche Javi Guerra segna poco e predilige gli assist: un gol e 5 assist in campionato, con Fofana che ha 2 gol e 3 assist.