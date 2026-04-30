Goretzka, segnali di fiducia al Milan per la firma: i dettagli e le tempistiche

Occhio alla possibile rivoluzione a centrocampo per il Milan: al momento potrebbero restare solo Rabiot, Ricci e Jashari dell'attuale reparto rossonero. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport' che parla di Fofana e Loftus-Cheek in partenza, con Modrić che deve ancora decidere cosa fare nel suo futuro (restare al Diavolo oppure no). La richiesta di Massimiliano Allegri, non è una sorpresa, è stata Leon Goretzka, centrocampista che in estate lascerà il Bayern Monaco alla scadenza del suo contratto. Per il classe 1995 sarebbero arrivate proposte anche dalla Juventus e dalla Premier League, ma il Diavolo sarebbe in vantaggio su tutti. Sarebbe infatti stuzzicato dall'idea di trasferirsi a Milano e avrebbe trasmesso fiducia alla dirigenza rossonera sulla sua risposta positiva.