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Milan, rivoluzione a centrocampo: Allegri sceglie il suo leader. Cifre e dettagli dell’assalto a Goretzka

Goretzka, segnali di fiducia al Milan per la firma: i dettagli e le tempistiche
Il Milan prepara la rivoluzione: Allegri vuole Leon Goretzka. Ecco l'offerta dei rossoneri per battere tutti e le possibili tempistiche per chiudere il colpo a centrocampo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Occhio alla possibile rivoluzione a centrocampo per il Milan: al momento potrebbero restare solo Rabiot, Ricci e Jashari dell'attuale reparto rossonero. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport' che parla di Fofana e Loftus-Cheek in partenza, con Modrić che deve ancora decidere cosa fare nel suo futuro (restare al Diavolo oppure no). La richiesta di Massimiliano Allegri, non è una sorpresa, è stata Leon Goretzka, centrocampista che in estate lascerà il Bayern Monaco alla scadenza del suo contratto. Per il classe 1995 sarebbero arrivate proposte anche dalla Juventus e dalla Premier League, ma il Diavolo sarebbe in vantaggio su tutti. Sarebbe infatti stuzzicato dall'idea di trasferirsi a Milano e avrebbe trasmesso fiducia alla dirigenza rossonera sulla sua risposta positiva.

Leon Goretzka: i dettagli dell'offerta del Milan e le tempistiche

Quando potrebbe arrivare la decisione finale? Al termine degli impegni con il Bayern Monaco e prima del Mondiale 2026: il piano di Goretzka sarebbe quello di firmare, fare le visite mediche e poi partire con la Germania verso gli USA. Ecco l'offerta dei rossoneri: tre anni più uno a 5 milioni netti a stagione. Se Goretzka dovesse accettare, entrerebbe a gamba tesa tra i giocatori più pagati della rosa rossonera, che prendono proprio 5 milioni netti a stagione (parliamo di Maignan e Leão). Per il Milan parliamo di un'occasione da non perdere: il tedesco ha giocato 73 partite in Champions League ed ha grandissima esperienza internazionale, nonché duttilità tattica. Nel 3-5-2 di Allegri sarebbe la perfetta mezzala destra, ma contro il PSG, ad esempio, ha giocato da trequartista negli ultimi minuti della partita di Champions League.

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