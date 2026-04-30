Romelu Lukaku manda segnali al Milan: questa l'indiscrezione di mercato lanciata questa mattina da 'Tuttosport'. Le strade del belga e dei rossoneri si sono avvicinate molto negli ultimi anni, ma il Diavolo non ha mai chiuso per Lukaku, che in Italia ha giocato con Inter, Napoli e Roma. Allegri vorrebbe sempre una prima punta fisica per il suo 3-5-2 e Lukaku (al top della forma) sarebbe l'ideale per le caratteristiche. Sa giocare con i compagni, sa tenere la palla spalle alla porta, sa segnare quando ne ha l'opportunità e può fare reparto da solo. Sarebbe una vera prima punta per Massimiliano Allegri, che con Pulisic e Leao fatica a trovare un giocatore che possa al meglio interpretare quel ruolo.
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, Lukaku si offre: perché sarebbe l’incastro perfetto per il 3-5-2 di Allegri
Milan, Lukaku si propone per l'attacco
Al momento non ci sarebbe Lukaku nella lista del Milan, ma ci sarebbero dei ragionamenti in merito. Se il belga fosse quello della stagione scorsa, con 14 gol segnati con il Napoli vincitore della Scudetto, potrebbe fare gola al Milan, nonostante abbia 32 anni. Il contratto è in scadenza nel 2027 e il Napoli ha già ammortizzato 20 milioni dei 30 spesi. Potrebbe essere un colpo per il Diavolo, magari come innesto ulteriore per l'attacco rossonero. In stagione praticamente non si è visto e va valutato anche lo stipendio: con il Napoli percepisce 6 milioni di euro netti a stagioni, tanti per il tetto del Milan, che si ferma a 5 netti. Come risolvere questo problema? Magari spalmando il contratto su più anni e abbassando la quota annuale e rientrando nel tetto salariale di RedBird e del Milan.
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