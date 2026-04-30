Al momento non ci sarebbe Lukaku nella lista del Milan, ma ci sarebbero dei ragionamenti in merito. Se il belga fosse quello della stagione scorsa, con 14 gol segnati con il Napoli vincitore della Scudetto, potrebbe fare gola al Milan, nonostante abbia 32 anni. Il contratto è in scadenza nel 2027 e il Napoli ha già ammortizzato 20 milioni dei 30 spesi. Potrebbe essere un colpo per il Diavolo, magari come innesto ulteriore per l'attacco rossonero. In stagione praticamente non si è visto e va valutato anche lo stipendio: con il Napoli percepisce 6 milioni di euro netti a stagioni, tanti per il tetto del Milan, che si ferma a 5 netti. Come risolvere questo problema? Magari spalmando il contratto su più anni e abbassando la quota annuale e rientrando nel tetto salariale di RedBird e del Milan.