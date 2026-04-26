Calciomercato Milan, Lukaku può essere un'opportunità? Gli piace Milano

"Lukaku al 99,9% lascerà il Napoli dopo una stagione molto travagliata e i dissidi con la società per quanto riguarda il recupero fisico. Ha giocato solo 64 minuti e si è scontrato anche con Antonio Conte. 32 anni, contratto in scadenza nel 2027, lascerà il Napoli a fine stagione. Vi posso dire che Lukaku, per il suo recente passato e per il suo privato, tornerebbe volentieri a Milano, ma la sponda Inter è chiusa. Il Milan cerca un attaccante: non vi sto dicendo che ci sono trattative, che ci sono contatti. Vedremo se potrà essere proposto al Milan nelle prossime settimane. A Lukaku piace molto Milano come città, ma ne deve passare di acqua sotto i ponti".