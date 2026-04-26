Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda l'attacco del Milan. Dopo le voci su Lewandowski e su Sørloth, occhio ad altre possibili mosse della dirigenza del Diavolo. Servirà una prima punta di peso per la prossima stagione a Massimiliano Allegri. Il giornalista Matteo Moretto parla del futuro di una prima punta della Serie A. Ecco le sue parole da 'YouTube'.
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Lukaku può essere un’opportunità? Gli piace Milano, ma al momento …
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, Lukaku può essere un’opportunità? Gli piace Milano, ma al momento …
Calciomercato Milan, Romelu Lukaku potrebbe essere il colpo per l'attacco rossonero? Il giornalista Matteo Moretto parla del suo futuro. Ecco le sue parole
Calciomercato Milan, Lukaku una ipotesi per l'attacco?
"Lukaku al 99,9% lascerà il Napoli dopo una stagione molto travagliata e i dissidi con la società per quanto riguarda il recupero fisico. Ha giocato solo 64 minuti e si è scontrato anche con Antonio Conte. 32 anni, contratto in scadenza nel 2027, lascerà il Napoli a fine stagione. Vi posso dire che Lukaku, per il suo recente passato e per il suo privato, tornerebbe volentieri a Milano, ma la sponda Inter è chiusa. Il Milan cerca un attaccante: non vi sto dicendo che ci sono trattative, che ci sono contatti. Vedremo se potrà essere proposto al Milan nelle prossime settimane. A Lukaku piace molto Milano come città, ma ne deve passare di acqua sotto i ponti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA