Nella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri, sia in vista del big match di domani contro la Juventus, sia in ottica calciomercato: molti i nomi che stanno circolando attorno ai rossoneri. Si è parlato molto di Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, ma anche di Goretzka. Fari puntati anche su Rafa Leao, che potrebbe lasciare i colori rossoneri dopo 7 anni. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.itnella giornata di oggi, sabato 25 aprile 2026