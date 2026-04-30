Giornata con tantissime notizie di mercato sul Milan, specialmente per quanto riguarda i possibili movimenti a centrocampo. Ci potrebbe essere un ricambio nelle mezzali del 3-5-2 di Allegri, con Fofana e Loftus-Cheek possibili partenti. "Koné piace molto ad Allegri". Come sottolinea il giornalista Matteo Moretto su 'YouTube', Allegri vorrebbe calciatori fisici, alti e che abbiano caratteristiche funzionali al suo 3-5-2 e al suo gioco. Il centrocampista del Sassuolo rientrerebbe nella descrizione. "È un nome in lista per il Milan e per l'Inter, ma non è la primissima scelta per i rossoneri, anche se continuano a monitorarlo". Il giornalista parla anche di Musah, sottolineando come l'orientamento è un ritorno a Milano in estate dopo il prestito all'Atalanta, con i rossoneri che potrebbero cercare una soluzione nuove per l'ex Valencia.
CALCIOMERCATO MILAN
“Koné piace molto ad Allegri”, parla così Moretto. Poi la rivelazione su Javi Guerra e Jashari
Javi Guerra, Koné e Jashari: il punto sul Milan
"Javi Guerra sono almeno due sessioni di mercato che viene accostato al Milan", così Moretto sulle notizie intorno al centrocampista del Valencia. Anche lui rientrerebbe nelle caratteristiche richieste da Allegri per la mezzala del suo 3-5-2. Moretto continua: "Ha un contratto fino al 2029. Ha una clausola rescissoria". Moretto rivela che il Milan vorrà valorizzare al massimo Jashari a partire dalla prossima stagione e quindi, il possibile acquisto di Javi Guerra, non cambierebbe nulla per lo svizzero. Lo spagnolo, come Koné, non sarebbe prioritario per il Milan. "Nessun contatto con il Valencia, ma solo un sondaggio con il procuratore per capire le condizioni di uscita", conclude così Moretto sul mercato a centrocampo del Milan.
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