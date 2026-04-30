Giornata con tantissime notizie di mercato sul Milan, specialmente per quanto riguarda i possibili movimenti a centrocampo. Ci potrebbe essere un ricambio nelle mezzali del 3-5-2 di Allegri, con Fofana e Loftus-Cheek possibili partenti. "Koné piace molto ad Allegri". Come sottolinea il giornalista Matteo Moretto su 'YouTube', Allegri vorrebbe calciatori fisici, alti e che abbiano caratteristiche funzionali al suo 3-5-2 e al suo gioco. Il centrocampista del Sassuolo rientrerebbe nella descrizione. "È un nome in lista per il Milan e per l'Inter, ma non è la primissima scelta per i rossoneri, anche se continuano a monitorarlo". Il giornalista parla anche di Musah, sottolineando come l'orientamento è un ritorno a Milano in estate dopo il prestito all'Atalanta, con i rossoneri che potrebbero cercare una soluzione nuove per l'ex Valencia.