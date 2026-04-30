In onda su 'TMW Radio', l'ex portiere Simone Braglia ha parlato del prossimo impegno del Milan contro il Sassuolo in ottica Champions. Ecco le sue dichiarazioni

Nell'ultimo appuntamento con 'Maracanà', in onda nel pomeriggio di 'TMW Radio' è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia per commentare i principali temi del giorno per quanto riguarda il calcio italiano. Tra questi, ovviamente, non si poteva non parlare della Serie A , con la 35^ giornata che partirà venerdì con Pisa-Lecce.

Nel weekend si avrà anche una situazione più chiara anche per quanto riguarda il discorso Champions League. nella giornata di domenica, infatti, scenderà in campo prima il Milan contro il Sassuolo al 'Mapei' e poi alle 18 la Juventus in casa contro il Verona, con la consapevolezza del risultato del Como contro il Napoli di sabato sera che potrebbe aiutare le due squadre vicine all'obiettivo stagionale. Ma per Braglia le due partite non sono da sottovalutare, soprattutto quella del Diavolo: