Milan, le notizie top di oggi: doppio colpo dal Napoli? L’agente di Gila in esclusiva e l’idea per la fascia
"Sassuolo-Milan? Non sarà facile, anzi è un impegno probante. Dovesse perdere, poi c'è un'altra partita delicatissima col Genoa. Io credo che il Milan rischi ancora grosso. Più della Juve. Credo che il Como faccia la sua partita, è quella più in salute e che sta bene di testa. Per me le vince tutte da qui alla fine. E quindi sia Milan che Juve devono temerla. Per me la Juve si giocherà la Champions nel derby".
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