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Orlando analizza: “Il Milan rischia col Sassuolo, ma se vince è fatta per la Champions”

Massimiliano Allegri allenatore Milan
Durante 'Maracanà' su 'TMW Radio', l'ex centrocampista Massimo Orlando ha parlato di Sassuolo-Milan di domenica prossima. Ecco le sue parole
Redazione

Nel pomeriggio di 'TMW Radio' l'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto durante 'Maracanà' per commentare i principali temi del giorno. Tra questi, ovviamente, anche la Serie A con la 35^ giornata in arrivo.

Turno importante per il discorso Champions League del Milan visto che i rossoneri saranno ospiti domenica alle 15 del Sassuolo di Fabio Grosso, avversario non semplice per i rossoneri secondo l'ex centrocampista:

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"Sì, il Milan rischia. Sono liberi di testa, già salvi. Grosso a Firenze? Se sbagli la prima partita partita...e poi bisogna vedere cosa gli propone Paratici. A Sassuolo Carnevali gliel'ha costruita bene la squadra. Per il Milan sarà tosta, se passa questa è fatta ma non sarà facile".

E poi, tornando su PSG-Bayern Monaco che ha regalato spettacolo, ha parlato degli allenatori italiani ipotizzandoli sulla panchina dei campioni di Germania:

"Allegri vincerebbe lo stesso con questo Bayern? Sicuramente farebbe 4-4-2, toglierebbe Olise e bilancerebbe il centrocampo. Conte forse per i troppi impegni farebbe fatica a gestire tutto, come abbiamo visto. Credo che gli allenatori italiani sono bravi, vivono in un contesto di paura incredibile qui in Italia, dipende tutto dal risultato. E qui difficilmente puoi cambiare le cose. Dalle altre parti sì conta il risultato, però lo fanno attraverso il gioco".

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