Milan, le notizie top di oggi: doppio colpo dal Napoli? L’agente di Gila in esclusiva e l’idea per la fascia
"Sì, il Milan rischia. Sono liberi di testa, già salvi. Grosso a Firenze? Se sbagli la prima partita partita...e poi bisogna vedere cosa gli propone Paratici. A Sassuolo Carnevali gliel'ha costruita bene la squadra. Per il Milan sarà tosta, se passa questa è fatta ma non sarà facile".
E poi, tornando su PSG-Bayern Monaco che ha regalato spettacolo, ha parlato degli allenatori italiani ipotizzandoli sulla panchina dei campioni di Germania:
"Allegri vincerebbe lo stesso con questo Bayern? Sicuramente farebbe 4-4-2, toglierebbe Olise e bilancerebbe il centrocampo. Conte forse per i troppi impegni farebbe fatica a gestire tutto, come abbiamo visto. Credo che gli allenatori italiani sono bravi, vivono in un contesto di paura incredibile qui in Italia, dipende tutto dal risultato. E qui difficilmente puoi cambiare le cose. Dalle altre parti sì conta il risultato, però lo fanno attraverso il gioco".
© RIPRODUZIONE RISERVATA