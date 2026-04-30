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Inzaghi: “Caso Rocchi? Mi ha scioccato. Per noi è stata una stagione disgraziata”

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Simone Inzaghi torna a parlare, e lo fa rilasciando alcune dichiarazioni piene di amarezza: dal caso Rocchi agli scudetti persi...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Simone Inzaghi torna a parlare, e lo fa rilasciando alcune dichiarazioni piene di amarezza. L'ex tecnico dell'Inter, ora al servizio dell'Al-Hilal, è tornato a parlare della corsa scudetto, per poi spostarsi a parlare di un possibile complotto arbitrale (caso Rocchi) che, secondo lui, non esiste. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciare ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Serie A, parla Inzaghi

 "Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa...  È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti".

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Subito dopo, Inzaghi ha voluto rispondere a delle 'accuse' da parte di alcuni magistrati che parlano di arbitri graditi e non graditi all'Inter. Secondo Inzaghi questa macchinazione non esiste proprio per la brutta stagione passata dai nerazzurri, che si sono visti sfumare lo scudetto al termine del campionato:

"Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata. Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio parlare del Napoli, che ha vinto onestamente lo scudetto. Ma resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa. Non accuso nessuno e non dubito della buona fede. Diciamo che non siamo stati fortunati, tutto ha girato contro, anche se abbiamo le nostre colpe. Rimane un dispiacere che non passerà: perdere lo scudetto per un punto è doloroso".

Successivamente, e in chiusura, l'ex allenatore nerazzurro ha voluto riflettere sul bilancio del proprio operato sulla panchina dell'Inter, diviso tra vari successi ma anche tantissime delusioni:

"Non si può avere rimpianti nello sport, tanto più se arrivi secondo dietro ad avversari che hanno fatto percorsi importanti. In quattro anni ho vinto tanto e sono contento dei risultati. Non so se si potesse fare qualcosa in più però abbiamo raggiunto due finali di Champions League. Comunque accetto le critiche, purché riguardino me e non i calciatori: mi hanno sempre dato tutto quello che avevano"

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