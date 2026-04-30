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Agente Gila: “Il Milan è una squadra importantissima. Devo però rispettare la Lazio”

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Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, l'agente di Mario Gila ha voluto parlare dell'interessamento del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nonostante la stagione non sia ancora finita, mancano comunque 4 partite al termine, Mario Gila è diventato uno dei nomi più discussi in ottica mercato. Il difensore spagnolo della Lazio, club con cui è legato fino al giugno del 2027, è finito nel mirino di diverse big italiane, tra cui il Milan di Massimiliano Allegri, con l'allenatore rossonero che lo stima molto.

Intervistato in esclusiva dai microfoni di PianetaMilan.it, il procuratore Alejandro Camano ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. Le sue parole:

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“Mario ha un altro anno di contratto con la Lazio. Posso dire che, rispettando il lavoro di tutti, non esiste nulla di quanto ho letto. Il Milan è una squadra importantissima e mi piace tantissimo che un mio giocatore venga accostato ad uno dei club più importanti al mondo. Per me è un orgoglio, ma devo rispettare la Lazio ed il momento così fondamentale della stagione."

Successivamente, Camano ha voluto dichiarare che, se qualsiasi club sia interessato al giocatore, bisogna rivolgersi direttamente alla Lazio, club proprietario del cartellino del difensore spagnolo:

"La Lazio ha di fronte a sé la finale di Coppa Italia contro l’Inter. La Coppa Italia è un trofeo. Non parlo con il Milan, con la Juve e nessuna squadra. Se qualcuno vuole farlo, bisogna parlare con la Lazio che è la proprietaria del cartellino di Mario. Io sono solo il procuratore del giocatore”

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