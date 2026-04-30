Nonostante la stagione non sia ancora finita, mancano comunque 4 partite al termine, Mario Gila è diventato uno dei nomi più discussi in ottica mercato. Il difensore spagnolo della Lazio, club con cui è legato fino al giugno del 2027, è finito nel mirino di diverse big italiane, tra cui il Milan di Massimiliano Allegri, con l'allenatore rossonero che lo stima molto.