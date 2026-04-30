Nella giornata di domani uscirà sui canali di 'DAZN' il nuovo episodio di 'Giorgia's Secret', il format originale ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Dopo aver intervistato Diego Milito, Claudio Marchisio e Alessandro Nesta, nel nuovo episodio tocca a Igli Tare, direttore sportivo del Milan dalla scorsa estate che si è completamente aperto in un racconto che ripercorre la sua vita dall'infanzia in Albania, agli anni da calciatore, arrivando poi alla seconda vita come dirigente in Serie A. Ecco, di seguito, una piccola anteprima delle parole di Tare dall'intervista che uscirà domani su 'DAZN'.
PIANETAMILAN news milan interviste Tare traccia la strada: “Per essere da Milan bisogna tornare a vincere. Leão? La penso come Modric …”
INTERVISTE
Tare traccia la strada: “Per essere da Milan bisogna tornare a vincere. Leão? La penso come Modric …”
Alcune delle dichiarazioni in anteprima del ds del Milan Igli Tare dall'intervista realizzata da Giorgia Rossi in uscita domani sui canali di 'DAZN'
Sull’arrivo all’AC Milan: “Il giorno in cui ho chiuso l’accordo è stato uno dei più belli della mia vita”.
Sul rapporto con Zlatan Ibrahimović: “Siamo due dei Balkan, ci diciamo le cose in faccia”.
Sull’attesa per Rafael Leão: “Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui”.
Sulla mentalità del club rossonero: “Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno’’.
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