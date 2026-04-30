Nella giornata di domani uscirà sui canali di 'DAZN' il nuovo episodio di 'Giorgia's Secret', il format originale ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Dopo aver intervistato Diego Milito, Claudio Marchisio e Alessandro Nesta, nel nuovo episodio tocca a Igli Tare, direttore sportivo del Milan dalla scorsa estate che si è completamente aperto in un racconto che ripercorre la sua vita dall'infanzia in Albania, agli anni da calciatore, arrivando poi alla seconda vita come dirigente in Serie A. Ecco, di seguito, una piccola anteprima delle parole di Tare dall'intervista che uscirà domani su 'DAZN'.