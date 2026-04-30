ESCLUSIVA Agente Gila: “Milan e Allegri sono TOP. Un orgoglio, ma ora c’è la Lazio” | Calciomercato Milan
Milan, esclusiva Agente Gila
Dopo aver parlato del possibile interessamento del Milan, il procuratore del calciatore ha voluto spendere alcune parole sulla figura di Massimiliano Allegri.
“Allegri è tra i migliori allenatori del mondo. Soprattutto noi che viviamo nel calcio, di fatto, sappiamo quanto vale Allegri. Ma per noi chi è molto, molto importante è l’allenatore della Lazio, che è il suo allenatore. Per noi Sarri è uno dei migliori al mondo, perché è il tecnico della Lazio”.
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