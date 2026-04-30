Nonostante ancora la stagione sia in corso, il nome di Mario Gila si prepara ad essere uno dei più discussi in ottica mercato. Con diverse big che hanno posato gli occhi su di lui, il Milan deve prepararsi ad una forte concorrenza. Il difensore spagnolo della Lazio, club con cui è legato fino al giugno del 2027, è molto apprezzato da Massimiliano Allegri, con l'allenatore rossonero che vede in lui il rinforzo perfetto per la propria rosa.