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Agente Gila: “Allegri? Uno tra i migliori allenatori al mondo” Poi le parole su Sarri

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Intervistato dai microfoni della nostra redazione, il procuratore di Mario Gila ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nonostante ancora la stagione sia in corso, il nome di  Mario Gila si prepara ad essere uno dei più discussi in ottica mercato. Con diverse big che hanno posato gli occhi su di lui, il Milan deve prepararsi ad una forte concorrenza. Il difensore spagnolo della Lazio, club con cui è legato fino al giugno del 2027, è molto apprezzato da Massimiliano Allegri, con l'allenatore rossonero che vede in lui il rinforzo perfetto per la propria rosa.

Intervistato in esclusiva dai microfoni di PianetaMilan.it, il procuratore del calciatore spagnolo,  Alejandro Camano ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. Ecco, di' seguito, le sue parole

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Dopo aver parlato del possibile interessamento del Milan, il procuratore del calciatore ha voluto spendere alcune parole  sulla figura di Massimiliano Allegri.

“Allegri è tra i migliori allenatori del mondo. Soprattutto noi che viviamo nel calcio, di fatto, sappiamo quanto vale Allegri. Ma per noi chi è molto, molto importante è l’allenatore della Lazio, che è il suo allenatore. Per noi Sarri è uno dei migliori al mondo, perché è il tecnico della Lazio”.

 

 

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