Ormai da tanti anni il Sassuolo è una squadra che sforna diversi grandi talenti pronti al salto in una big del calcio italiano. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, al Milan piace particolarmente un centrocampista neroverde, ossia Ismaël Koné. Il canadese, infatti, è uno dei nomi sul taccuino di Igli Tare per andare a completare il centrocampo rossonero del prossimo anno, ma non è una priorità in questo momento.