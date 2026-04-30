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Milan su Koné del Sassuolo, Carnevali avvisa: “Vorremmo trattenere tutti i nostri talenti”

Giovanni Carnevali amministratore delegato Sassuolo
In un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dei talenti neroverdi in vista del prossimo mercato, tra cui Koné che interessa anche al Milan
Redazione

Ormai da tanti anni il Sassuolo è una squadra che sforna diversi grandi talenti pronti al salto in una big del calcio italiano. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, al Milan piace particolarmente un centrocampista neroverde, ossia Ismaël Koné. Il canadese, infatti, è uno dei nomi sul taccuino di Igli Tare per andare a completare il centrocampo rossonero del prossimo anno, ma non è una priorità in questo momento.

A parlare dei tanti talenti del Sassuolo in vetrina anche l'attuale amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni alla 'Rosea':

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"Oggi ne abbiamo almeno quattro corteggiati dalle big: Muharemovic, Koné, Laurienté, Thorstvedt… Vorremmo trattenerli tutti, perché l’obiettivo vero del Sassuolo non è vendere ma costruire una squadra più forte. Ma facciamo fatica a trattenere i nostri talenti, di fronte a offerte di ingaggi tripli o quadrupli e alle prospettive di giocare in una grande piazza. Ecco perché diventa molto complicato programmare un piano di crescita. Ogni anno bisogna ripartire smontando qualcosa".

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