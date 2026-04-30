Milan, le notizie top di oggi: doppio colpo dal Napoli? L’agente di Gila in esclusiva e l’idea per la fascia
"Oggi ne abbiamo almeno quattro corteggiati dalle big: Muharemovic, Koné, Laurienté, Thorstvedt… Vorremmo trattenerli tutti, perché l’obiettivo vero del Sassuolo non è vendere ma costruire una squadra più forte. Ma facciamo fatica a trattenere i nostri talenti, di fronte a offerte di ingaggi tripli o quadrupli e alle prospettive di giocare in una grande piazza. Ecco perché diventa molto complicato programmare un piano di crescita. Ogni anno bisogna ripartire smontando qualcosa".
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