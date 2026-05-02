Tra le gare più attese della 35ª giornata di Serie A c’è Sassuolo-Milan , in programma domenica alle 15:00 al 'Mapei Stadium'. Una sfida che negli ultimi anni ha spesso regalato spettacolo e reti, e che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

Il rendimento recente è identico: una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime tre. Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo il ko contro l’Udinese, ha reagito vincendo a Verona prima di frenare nel pareggio interno contro la Juventus. Il Sassuolo, invece, ha alternato la sconfitta con il Genoa al successo sul Como e al pari sul campo della Fiorentina.