PIANETAMILAN partite probabili formazioni Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende tutti in attacco

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende tutti in attacco

Pervis Estupinan e Ardon Jashari, giocatori Milan
Sassuolo-Milan, ecco le probabili formazioni: le scelte di Massimiliano Allegri e Fabio Grosso per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026
Redazione PM

Tra le gare più attese della 35ª giornata di Serie A c’è Sassuolo-Milan, in programma domenica alle 15:00 al 'Mapei Stadium'. Una sfida che negli ultimi anni ha spesso regalato spettacolo e reti, e che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

Il rendimento recente è identico: una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime tre. Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo il ko contro l’Udinese, ha reagito vincendo a Verona prima di frenare nel pareggio interno contro la Juventus. Il Sassuolo, invece, ha alternato la sconfitta con il Genoa al successo sul Como e al pari sul campo della Fiorentina.

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Le scelte di Grosso: Berardi torna titolare

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Buone notizie per Fabio Grosso, che ritrova dal primo minuto il capitano Domenico Berardi dopo la squalifica. Il 4-3-3 resta il sistema di riferimento: tra i pali dovrebbe tornare Muric, mentre in difesa Idzes e Muharemovic formeranno la coppia centrale, con Walukiewicz a destra e Garcia favorito su Coulibaly a sinistra. In mediana spazio a Koné, Matic e Thorstvedt. Davanti si ricompone il tridente con Berardi, Pinamonti e Laurienté.

Milan, emergenza Modric e sorpresa in attacco

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Allegri deve rinunciare a Luka Modric, out per il resto della stagione dopo il contrasto con Locatelli. Nel 3-5-2 rossonero, Mike Maignan guiderà la squadra, protetto dal trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. A centrocampo Jashari è in vantaggio su Ricci per sostituire Modric, con Rabiot e Fofana confermati. Sulle fasce Saelemaekers ed Estupinan partono avanti rispetto ad Ahtekame Bartesaghi. La vera novità riguarda l’attacco: secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', cresce la candidatura di Nkunku accanto a Leao, con Pulisic che potrebbe iniziare dalla panchina.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

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SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri

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