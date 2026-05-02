Le scelte di Grosso: Berardi torna titolare—
Buone notizie per Fabio Grosso, che ritrova dal primo minuto il capitano Domenico Berardi dopo la squalifica. Il 4-3-3 resta il sistema di riferimento: tra i pali dovrebbe tornare Muric, mentre in difesa Idzes e Muharemovic formeranno la coppia centrale, con Walukiewicz a destra e Garcia favorito su Coulibaly a sinistra. In mediana spazio a Koné, Matic e Thorstvedt. Davanti si ricompone il tridente con Berardi, Pinamonti e Laurienté.
Milan, emergenza Modric e sorpresa in attacco—
Allegri deve rinunciare a Luka Modric, out per il resto della stagione dopo il contrasto con Locatelli. Nel 3-5-2 rossonero, Mike Maignan guiderà la squadra, protetto dal trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. A centrocampo Jashari è in vantaggio su Ricci per sostituire Modric, con Rabiot e Fofana confermati. Sulle fasce Saelemaekers ed Estupinan partono avanti rispetto ad Ahtekame Bartesaghi. La vera novità riguarda l’attacco: secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', cresce la candidatura di Nkunku accanto a Leao, con Pulisic che potrebbe iniziare dalla panchina.
Sassuolo-Milan, le probabili formazioni—
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri
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