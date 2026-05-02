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Sassuolo-Milan spiegata attraverso i numeri: le statistiche che fotografano la stagione delle due squadre

Sassuolo-Milan, Nemanja Matic e Christian Pulisic
Milan e Sassuolo a confronto: dati e tendenze della Serie A 2025/26 in vista della sfida in programma domenica al Mapei Stadium
Redazione PM

Domenica alle 15:00, al 'Mapei Stadium', il Milan affronta il Sassuolo nella 35ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. In palio punti pesanti per la corsa Champions dei rossoneri, ma anche una partita che, numeri alla mano, racconta due identità molto diverse. Le statistiche pubblicate dalla Lega Serie A offrono una fotografia chiara della stagione delle due squadre.

Sassuolo: intensità in casa ma difesa fragile

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Il Sassuolo non pareggia in casa dal 3 gennaio (1-1 contro il Parma): da allora 5 vittorie e 3 sconfitte nelle successive 8 gare interne. Un rendimento altalenante, ma senza mezze misure.

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Il dato più critico riguarda l’approccio: è la squadra che ha incassato più reti nei primi 15 minuti di gioco (10). Inoltre, concede in media 5 tiri in porta a partita, seconda peggiore della categoria dietro alla Cremonese (5,3). Numeri che evidenziano difficoltà difensive, soprattutto nelle fasi iniziali.

Milan: solidità, qualità e reazione

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Il Milan si presenta con statistiche di alto livello. È la formazione con la percentuale più alta di passaggi in avanti riusciti (78,3%), segno di un gioco verticale ed efficace, che smentisce la narrazione del "gioco speculativo" di Massimiliano Allegri. Con 27 reti subite, è anche la miglior difesa del campionato.

Non solo: i rossoneri hanno conquistato 14 punti da situazioni di svantaggio e sono tra le squadre che migliorano maggiormente nella ripresa (+15 punti rispetto ai risultati dell’intervallo, come la Juventus). Curioso anche il dato sulle sostituzioni: è il club che ne ha effettuate meno (137 su 170 disponibili).

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