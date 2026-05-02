Il dato più critico riguarda l’approccio: è la squadra che ha incassato più reti nei primi 15 minuti di gioco (10) . Inoltre, concede in media 5 tiri in porta a partita, seconda peggiore della categoria dietro alla Cremonese (5,3). Numeri che evidenziano difficoltà difensive, soprattutto nelle fasi iniziali.

Il Milan si presenta con statistiche di alto livello. È la formazione con la percentuale più alta di passaggi in avanti riusciti (78,3%), segno di un gioco verticale ed efficace, che smentisce la narrazione del "gioco speculativo" di Massimiliano Allegri. Con 27 reti subite, è anche la miglior difesa del campionato.

Non solo: i rossoneri hanno conquistato 14 punti da situazioni di svantaggio e sono tra le squadre che migliorano maggiormente nella ripresa (+15 punti rispetto ai risultati dell’intervallo, come la Juventus). Curioso anche il dato sulle sostituzioni: è il club che ne ha effettuate meno (137 su 170 disponibili).