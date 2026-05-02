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Verso Sassuolo-Milan, rossoneri in partenza senza Odogu: i motivi dietro all’assenza

David Odogu, difensore Milan
Il Milan va a Reggio Emilia senza David Odogu: infortunio, scelta tecnica o punizione disciplinare? Ecco perché Allegri non lo ha convocato
Redazione PM

Il Milan è partito da Rho Fiera in direzione Reggio Emilia, dove trascorrerà la notte prima della sfida contro il Sassuolo, valida per la 35ª giornata di Serie A 2025/2026. Una gara cruciale nella corsa Champions: ai rossoneri servono ancora 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare matematicamente la qualificazione.

Alla vigilia, però, arriva un’assenza dell’ultimo minuto. David Odogu non è partito con il gruppo a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a dare forfait.

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Per Massimiliano Allegri non si tratta di una perdita determinante nell’immediato. Il giovane difensore tedesco, classe 2006, ha trovato pochissimo spazio in stagione, collezionando appena 5 minuti in Serie A.

Arrivato la scorsa estate dal Wolfsburg per circa 7 milioni di euro, Odogu rappresentava un investimento sul futuro. Tuttavia, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, la dirigenza sta valutando diverse opzioni: dal prestito per garantirgli continuità fino a un’eventuale cessione a titolo definitivo. Intanto il Milan pensa al campo e a una trasferta che può indirizzare in modo decisivo il finale di stagione. Con o senza Odogu, l’obiettivo resta uno solo: tornare in Champions League.

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