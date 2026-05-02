Milan, quanto pesa l'assenza di Odogu?—
Per Massimiliano Allegri non si tratta di una perdita determinante nell’immediato. Il giovane difensore tedesco, classe 2006, ha trovato pochissimo spazio in stagione, collezionando appena 5 minuti in Serie A.
Arrivato la scorsa estate dal Wolfsburg per circa 7 milioni di euro, Odogu rappresentava un investimento sul futuro. Tuttavia, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, la dirigenza sta valutando diverse opzioni: dal prestito per garantirgli continuità fino a un’eventuale cessione a titolo definitivo. Intanto il Milan pensa al campo e a una trasferta che può indirizzare in modo decisivo il finale di stagione. Con o senza Odogu, l’obiettivo resta uno solo: tornare in Champions League.
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