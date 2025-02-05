A incidere maggiormente sono stati gli stop nel reparto offensivo: Christian Pulisic e Rafael Leao su tutti, ma anche Saelemaekers, Gabbia, Gimenez e Jashari hanno avuto periodi di assenza. Diversi infortuni muscolari hanno riguardato profili come Nkunku, Loftus-Cheek e Rabiot, alcuni maturati durante gli impegni con le Nazionali.
2024/2025: numeri ben più pesanti—
Lo scorso anno i giorni di stop erano stati addirittura 1060. Meno traumi (8), ma ben 22 problemi muscolari, in un contesto aggravato dalla partecipazione alla Champions League e da una rosa più ampia. Pesarono casi gravi come il crociato di Alessandro Florenzi, oltre agli stop di Maignan, Bennacer, Calabria ed Emerson Royal.
Il dato complessivo suggerisce un miglioramento evidente. Il Milan ha ridotto sensibilmente l’impatto degli infortuni: un segnale concreto del lavoro svolto sul piano atletico e gestionale.
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