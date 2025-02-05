A incidere maggiormente sono stati gli stop nel reparto offensivo: Christian Pulisic e Rafael Leao su tutti, ma anche Saelemaekers, Gabbia, Gimenez e Jashari hanno avuto periodi di assenza. Diversi infortuni muscolari hanno riguardato profili come Nkunku, Loftus-Cheek e Rabiot, alcuni maturati durante gli impegni con le Nazionali.