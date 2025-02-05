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Milan, infortuni a confronto con la scorsa stagione: il lavoro di Allegri è ‘miracoloso’

Infortuni AC Milan
Infortuni in casa Milan: il confronto tra 2025/2026 e 2024/2025. Ecco in quale stagione ci sono stati più problemi fisici
Redazione PM

Con la stagione ormai agli sgoccioli, è tempo di bilanci anche in casa Milan. Tra i dati più significativi c’è quello legato agli infortuni, tema ricorrente negli ultimi anni. E il confronto tra l’annata in corso e la precedente offre spunti interessanti, soprattutto alla luce della gestione dello staff tecnico e atletico di Massimiliano Allegri.

2025/2026: meno giorni di stop, ma tanti casi concentrati

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Nell’attuale stagione i rossoneri hanno accumulato 630 giorni complessivi di assenza per infortunio. Un numero importante, ma nettamente inferiore rispetto al passato. Su 31 stop totali, 14 sono stati traumatici, 16 muscolari e uno dovuto a sindrome influenzale.

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A incidere maggiormente sono stati gli stop nel reparto offensivo: Christian Pulisic e Rafael Leao su tutti, ma anche Saelemaekers, Gabbia, Gimenez e Jashari hanno avuto periodi di assenza. Diversi infortuni muscolari hanno riguardato profili come Nkunku, Loftus-Cheek e Rabiot, alcuni maturati durante gli impegni con le Nazionali.

2024/2025: numeri ben più pesanti

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Lo scorso anno i giorni di stop erano stati addirittura 1060. Meno traumi (8), ma ben 22 problemi muscolari, in un contesto aggravato dalla partecipazione alla Champions League e da una rosa più ampia. Pesarono casi gravi come il crociato di Alessandro Florenzi, oltre agli stop di Maignan, Bennacer, Calabria ed Emerson Royal.

Il dato complessivo suggerisce un miglioramento evidente. Il Milan ha ridotto sensibilmente l’impatto degli infortuni: un segnale concreto del lavoro svolto sul piano atletico e gestionale.

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