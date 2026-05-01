La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo e, insieme al nome del futuro numero uno federale, prende forma anche il possibile assetto tecnico della Nazionale. Dopo l’appoggio della Lega Serie A, anche Assocalciatori e Associazione Allenatori hanno espresso sostegno a Giovanni Malagò, che scioglierà le riserve sulla candidatura nei prossimi giorni. Intanto, però, il progetto è già in fase avanzata.