Panchina Nazionale: Pioli tra i nomi valutati—
Per quanto riguarda il commissario tecnico, la scelta sarà collegiale. Secondo il quotidiano, tra i candidati figura anche Stefano Pioli, ex allenatore del Milan dal 2019 al 2024 e artefice del 19° scudetto rossonero nella stagione 2021/2022. Un profilo che conosce la pressione e la gestione di un grande gruppo. Il tecnico parmigiano, dopo l’addio al Diavolo nel 2024, ha allenato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in Saudi Pro League, prima della breve esperienza alla Fiorentina, conclusa con l’esonero a novembre, dopo appena 10 giornate di campionato. In lista restano anche Massimiliano Allegri, considerato oggi più “spendibile” rispetto ad Antonio Conte.
Stipendi e novità nel progetto—
Il futuro CT dovrà rientrare in un tetto salariale tra i 2 e i 3 milioni di euro. Inoltre, Malagò intende inserire una figura femminile nel nuovo organigramma federale, anche se il nome non è ancora stato rivelato. Il quadro è in evoluzione, ma una cosa è certa: il futuro della Nazionale potrebbe incrociare ancora una volta la storia recente del Milan.
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