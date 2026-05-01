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Panchina Nazionale, anche Pioli tra i candidati: ecco il piano di Malagò

Stefano Pioli, ex allenatore Milan
Nazionale, Stefano Pioli in corsa per il ruolo di CT nel progetto FIGC di Giovanni Malagò: gli ultimi aggiornamenti riportati da 'Repubblica'
Redazione PM

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo e, insieme al nome del futuro numero uno federale, prende forma anche il possibile assetto tecnico della Nazionale. Dopo l’appoggio della Lega Serie A, anche Assocalciatori e Associazione Allenatori hanno espresso sostegno a Giovanni Malagò, che scioglierà le riserve sulla candidatura nei prossimi giorni. Intanto, però, il progetto è già in fase avanzata.

Secondo quanto riportato da 'Repubblica', uno dei punti centrali riguarda il rilancio del Club Italia, la struttura che coordina tutte le selezioni azzurre. Per guidarla, Malagò avrebbe in mente Paolo Maldini, profilo di grande prestigio internazionale e fortemente legato al mondo rossonero. L’alternativa porta a un altro ex Milan, Demetrio Albertini.

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Per quanto riguarda il commissario tecnico, la scelta sarà collegiale. Secondo il quotidiano, tra i candidati figura anche Stefano Pioli, ex allenatore del Milan dal 2019 al 2024 e artefice del 19° scudetto rossonero nella stagione 2021/2022. Un profilo che conosce la pressione e la gestione di un grande gruppo. Il tecnico parmigiano, dopo l’addio al Diavolo nel 2024, ha allenato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in Saudi Pro League, prima della breve esperienza alla Fiorentina, conclusa con l’esonero a novembre, dopo appena 10 giornate di campionato. In lista restano anche Massimiliano Allegri, considerato oggi più “spendibile” rispetto ad Antonio Conte.

Stipendi e novità nel progetto

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Il futuro CT dovrà rientrare in un tetto salariale tra i 2 e i 3 milioni di euro. Inoltre, Malagò intende inserire una figura femminile nel nuovo organigramma federale, anche se il nome non è ancora stato rivelato. Il quadro è in evoluzione, ma una cosa è certa: il futuro della Nazionale potrebbe incrociare ancora una volta la storia recente del Milan.

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