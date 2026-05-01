Rafael Leão resta sempre al centro delle discussioni sul Milan, nel bene e nel male. Massimiliano Allegri continua a crederci e a puntare fortemente su di lui: anche contro il Sassuolo, il portoghese dovrebbe giocare dal primo minuto come punta del 3-5-2 dei rossoneri. Questo nonostante le difficoltà nel trovare la rete (ultimo gol a marzo contro la Cremonese). Il portoghese continua a fare fatica nel svolgere i compiti della prima punta fisica che servirebbe al Milan. La pubalgia ha limitato tantissimo le corse del numero 10 rossonero, un grandissimo peccato: mancato gli scatti e gli allunghi del miglior Leão, che spesso sono stati decisivi per le vittorie dei rossoneri negli anni. Ora serve chiudere al meglio la stagione, sperando di ritrovare un Leão al massimo in vista del prossimo anno. Ricordate i quarti di Champions League del 2023 tra Napoli e Milan? In quelle due partite, Leão fu dominante e nel ritorno servì l'assist per il gol decisivo a Giroud.
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Dal paragone al consiglio: Gullit ‘sveglia’ Leão. Ecco cosa serve
Dal paragone ai consigli: Leão ascolta Gullit
Una cavalcata iniziata sulla trequarti difensive, saltando tutto il Napoli palla al piede, palla bassa al francese e gol facile facile senza il portiere. "Mi ha fatto tornare indietro di qualche anno, alla giocata di Gullit per van Basten", il commento di Alessandro Costacurta nel post partita a Sky Sport, riferendosi a un Napoli-Milan del 1988. Sgroppata di Gullit e gol di van Basten. Un paragone importante per Leão che era infermabile in quella stagione, specialmente in Europa. Proprio la leggenda olandese del Milan ha parlato di recente del portoghese: "Leão è un grande giocatore, ogni tanto dà la sensazione di star combattendo i diavoli nella sua testa. Deve trovare un modo per offrire, come minimo, prestazioni da 6 o 7". Così Ruud Gullit a Sport Tv, emittente portoghese. Quello dell'olandese è un consiglio importantissimo a Leão, quasi vitale: abbiamo visto come il portoghese sia decisivo quando è al top, ma deve anche cercare di dare il suo contributo quando non è al meglio, come in questa stagione, dove sta facendo fatica nel 3-5-2 di Allegri da prima punta (9 gol in Serie A con XG fermi a quota 9.72, da Sofascore). Quel lampo contro il Napoli che ricordò Gullit deve spingere Leão.
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