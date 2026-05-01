Dal paragone al consiglio: Gullit ‘sveglia’ Leão. Ecco cosa serve

Una cavalcata iniziata sulla trequarti difensive, saltando tutto il Napoli palla al piede, palla bassa al francese e gol facile facile senza il portiere. "Mi ha fatto tornare indietro di qualche anno, alla giocata di Gullit per van Basten", il commento di Alessandro Costacurta nel post partita a Sky Sport, riferendosi a un Napoli-Milan del 1988. Sgroppata di Gullit e gol di van Basten. Un paragone importante per Leão che era infermabile in quella stagione, specialmente in Europa. Proprio la leggenda olandese del Milan ha parlato di recente del portoghese: "Leão è un grande giocatore, ogni tanto dà la sensazione di star combattendo i diavoli nella sua testa. Deve trovare un modo per offrire, come minimo, prestazioni da 6 o 7". Così Ruud Gullit a Sport Tv, emittente portoghese. Quello dell'olandese è un consiglio importantissimo a Leão, quasi vitale: abbiamo visto come il portoghese sia decisivo quando è al top, ma deve anche cercare di dare il suo contributo quando non è al meglio, come in questa stagione, dove sta facendo fatica nel 3-5-2 di Allegri da prima punta (9 gol in Serie A con XG fermi a quota 9.72, da Sofascore). Quel lampo contro il Napoli che ricordò Gullit deve spingere Leão.