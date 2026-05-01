“Nostro dovere”, parole chiare di Tare sullo Scudetto. Milan, ora i fatti

Parole importanti, in tal senso, sono arrivate dal direttore sportivo del Milan Igli Tare, nella sua intervista a 'DAZN': "Cerco di meritarmi di far parte di questo club. Per far parte di questa storia devi lasciare il segno". Poi il passaggio significativo sull'ambizione di vincere lo Scudetto: "Non è solo Tare che ha questa ambizione, ma il club che vuole essere sempre competitivo. Avere in testa l'obiettivo Scudetto è un nostro dovere". Il passaggio significativo di Tare è questo: si parla di dovere per quanto riguarda lo Scudetto e non potrebbe essere altrimenti vista la storia del club. E qui ci ricolleghiamo al mercato che sarà per il Milan e anche a quello che è stato. A gennaio il Diavolo era ancora in piena corsa per vincere lo Scudetto, ma la dirigenza non ha aiutato Massimiliano Allegri con innesti importanti per dare la svolta decisiva. Un errore che non si può più ripetere. Arrivato il momento di passare ai fatti per la dirigenza del Milan e la dimostrazione deve arriva in estate. L'incontro fiume tra Allegri e i rossoneri lungo tre ore andato in scena ieri sera a 'Casa Milan' fa ben sperare: il Milan pensa al futuro e lo fa mettendo Allegri al centro. Servono colpi importanti e già pronti per vincere finalmente lo Scudetto. Degli esempi? Goretzka per il centrocampo, una prima punta forte e pronta per prendere in mano l'attacco e il 3-5-2 di Allegri e un leader difensivo (Mario Gila per dirne uno).