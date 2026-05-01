I fattori che potrebbero decidere tutto sono semplici: un Milan vincente e che voglia vincere e che resti Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Dopo il lunghissimo summit di ieri tra l'allenatore e la dirigenza del Milan, sembrerebbe che queste due condizioni possano essere accontentate. Arrivano oggi le parole del direttore sportivo del Milan Igli Tare, che aprono ancora di più alla conferma di Modrić in rossonero: "Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan". Difficile che un dirigente di un club si esponga così per poi sbagliare previsione. Per questo il rinnovo di Modrić potrebbe essere sempre più vicino. Vitale sarà giocare la Champions League (mancano 6 punti per la certezza matematica). Interessante anche il passaggio di Tare su come è stato convinto Modrić in estate e perché ha scelto il Milan: "Sapevo che da bambino era un tifoso del Milan e quando ci siamo visti e abbiamo parlato del progetto ho visto che aveva delle conoscenze profonde. Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan. Il suo arrivo in squadra è stato molto importante, anche a livello di mentalità". La conferma del croato resta fondamentale per tanti motivi: ha enorme esperienza in Champions League e serve come il pane dopo una stagione senza coppe. Ha qualità impressionanti e abbiamo visto in questa stagione come possa reggere tranquillamente i ritmi della Serie A. Il prossimo anno può essere il ponte tra presente e futuro: minuti divisi con Jashari per poi lasciarli il testimone nel 2027-28.