Oltre a difesa e centrocampo, il Milan ha il grande obiettivo di aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri un numero 9 di spessore. Da troppi anni manca al Diavolo un giocatore di livello in attacco e in questa stagione la mancanza si è sentita (e non poco). Uno dei nomi accostati negli ultimi giorni al Diavolo è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese in uscita dal Manchester United e già cercato dai rossoneri in passato (qui per leggere la nostra analisi sull'ex Bologna).