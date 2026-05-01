"Non ha mai funzionato. Joshua Zirkzee al Manchester United è una storia di insuccesso, di poche gioie e troppe panchine, una delle tante buone idee dei Red Devils sul mercato degli ultimi anni trasformatesi in delusione, se non in fallimento. Il talento sbocciato a Bologna in una stagione da Champions League, dopo due anni a Old Trafford ha accumulato 52 partite di Premier complessive ma appena 5 gol in 37’ medi di impiego, scesi in questo 2025-26 a 26,5’. Due allenatori diversi e due traghettatori lo hanno avuto a disposizione e hanno tutti concluso che Zirkzee per ora in Premier non funziona. Non al Manchester United, almeno".
Il giornalista ha poi concluso ricordando che il campionato italiano potrebbe essere la soluzione giusta per ritrovarsi:
"Lo ha capito anche lui, convinto che quella scommessa inglese che ha tanto voluto la sta perdendo. E che la Serie A, dove il Milan è solo l’ultima in un lungo elenco di squadre che lo hanno tenuto d’occhio, sarebbe il campionato giusto in cui ritrovarsi".
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