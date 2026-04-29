Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan. I rossoneri avranno bisogno di una prima punta di ruolo la prossima stagione. Al momento Massimiliano Allegri non ha un attaccante su cui può puntare davvero: Nkunku, Pulisic e Leão giocano fuori ruolo, Füllkrug e Santiago Giménez stanno deludendo tantissimo quando chiamati in causa. Auspicabile una possibile rivoluzione estiva. Voci di questa mattina parlano di un Manchester United interessato a Leão per rinforzare il proprio attacco e potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 che i Red Devils avevano strappato al Milan un paio di estati fa prelevandolo dal Bologna.
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Milan, rispunta Zirkzee: per Allegri andrebbe bene in un solo caso. Occhio agli errori del passato
Milan, sicuro di volere Zirkzee per il tuo attacco?
Come sta andando Zirkzee in stagione? Solo 2 gol e un assist in 20 presenze in Premier League, con degli XG (gol attesi), fermi a 2.39. L'olandese ha giocato molto, molto poco in Inghilterra: 515 minuti in campo, giocando appena 4 volte da titolare. Pagato 40 milioni di euro al Bologna (ovvero la clausola rescissoria), Zirkzee non ha mai lasciato un grande impatto al Manchester United. Appena 9 gol e 4 assist in 71 presenze totali. Numeri non proprio entusiasmanti. L'olandese non è mai stato un bomber d'area di rigore. Anche in Italia, con Thiago Motta in panchina, il classe 2001 giocava lontano dalla porta, quasi come un trequartista, un mix tra un numero '10' e un numero '9'. Non sarebbe proprio il bomber richiesto da Allegri, potrebbe però essere utile come seconda punta del 3-5-2, partendo dietro una prima punta più fisica e più glaciale davanti al portiere. Fosse preso in considerazione come una prima punta, sarebbe un grave errore da parte della dirigenza rossonera. Lo stesso è stato fatto la scorsa estate, quando il Milan prese Nkunku (altro fantasista), per giocare da prima punta d'area di rigore. Non serve un altro giocatore adattato in attacco ad Allegri. Chiudiamo con lo stipendio: 3,6 milioni netti di euro a stagione.
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