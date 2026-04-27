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Calciomercato, Nkunku verso l’addio: ecco la richiesta del Milan

Cristopher Nkunku, attaccante Milan
Calciomercato Milan, Cristopher Nkunku pronto a partire dopo una sola stagione: contatti con l'agente Pini Zahavi per trovargli una nuova squadra
Redazione PM

Doveva essere uno dei colpi dell’estate rossonera, rischia di diventare una parentesi di dodici mesi. Christopher Nkunku è vicino all’addio al Milan dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Arrivato nell’agosto 2025 dal Chelsea per 37 milioni più 5 di bonus, il francese non è mai riuscito a imporsi con continuità.

I numeri della sua stagione: 6 gol in 31 presenze complessive, 5 in campionato e uno in Coppa Italia contro il Lecce, il primo con la maglia rossonera. L’ultima rete risale al 3 febbraio 2026, nel 3-0 al 'Dall’Ara' contro il Bologna. Da quel momento il rendimento è calato, fino a scivolare ai margini delle rotazioni di Massimiliano Allegri.

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Gerarchie tecniche e spazio ridotto

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Negli ultimi mesi Nkunku è diventato poco più di un’alternativa, schierato titolare solo una volta nelle ultime 9 gare, nella sconfitta del 'Maradona' contro il Napoli. Un segnale chiaro sulle gerarchie.

Il contratto fino al 2030 prevede 5 milioni netti a stagione più bonus. Come riportato da 'Calcio e Finanza', a bilancio 2025/26 pesa per 7,4 milioni di ammortamento, a cui si aggiungono 9,25 milioni lordi di stipendio: un costo complessivo di 16,65 milioni. Un investimento importante che il club intende rivedere.

Obiettivo: cessione senza minusvalenza

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Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con l’agente Pini Zahavi per trovare una soluzione. Per evitare una minusvalenza, il cartellino dovrà essere ceduto ad almeno 31 milioni di euro. Restano vive le piste Arabia Saudita e ritorno in Premier League. Il Milan valuta, Nkunku riflette: l’estate potrebbe segnare la fine di un’esperienza mai davvero decollata.

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