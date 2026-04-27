Gerarchie tecniche e spazio ridotto—
Negli ultimi mesi Nkunku è diventato poco più di un’alternativa, schierato titolare solo una volta nelle ultime 9 gare, nella sconfitta del 'Maradona' contro il Napoli. Un segnale chiaro sulle gerarchie.
Il contratto fino al 2030 prevede 5 milioni netti a stagione più bonus. Come riportato da 'Calcio e Finanza', a bilancio 2025/26 pesa per 7,4 milioni di ammortamento, a cui si aggiungono 9,25 milioni lordi di stipendio: un costo complessivo di 16,65 milioni. Un investimento importante che il club intende rivedere.
Obiettivo: cessione senza minusvalenza—
Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con l’agente Pini Zahavi per trovare una soluzione. Per evitare una minusvalenza, il cartellino dovrà essere ceduto ad almeno 31 milioni di euro. Restano vive le piste Arabia Saudita e ritorno in Premier League. Il Milan valuta, Nkunku riflette: l’estate potrebbe segnare la fine di un’esperienza mai davvero decollata.
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