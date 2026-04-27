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Calciomercato, Estupiñán prepara le valigie: la richiesta del Milan, club interessati e possibili sostituti

Pervis Estupiñán, terzino Milan
Calciomercato Milan: vertice con Jorge Mendes per il futuro di Pervis Estupiñán, terzino ecuadoriano classe 1998. Cessione in estate? cifre, dettagli e possibili scenari
Redazione PM

Il pareggio contro la Juventus ha confermato alcune criticità evidenti nella rosa del Milan. La fascia sinistra è rimasta senza un vero padrone dopo l’addio di Theo Hernandez. Bartesaghi è ancora in fase di crescita, mentre Estupiñán, arrivato in estate dal Brighton per 17 milioni di euro, non è riuscito a imporsi come titolare.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', Gerry Cardinale avrebbe incontrato a Milano Jorge Mendes, agente del terzino ecuadoriano classe 1998. Un confronto diretto per valutare il futuro del giocatore, il cui rendimento stagionale non ha convinto la dirigenza rossonera. Le 17 presenze complessive, spesso non dal primo minuto, raccontano di un impatto inferiore alle aspettative. L'unico picco è stato il gol vittoria nel derby contro l'Inter, ma Estupiñán non sembrerebbe aver beneficiato dell'energia che si era creata in quel momento.

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Contro la Juventus è tornato in campo a inizio ripresa, ma i 45 minuti disputati non hanno cancellato le incertezze. Mendes avrebbe già avviato i contatti per trovare una nuova sistemazione al suo assistito, condividendo con il club l’idea di una separazione.

Il Bologna è la prima pretendente in Serie A, ma non mancano estimatori anche in Inghilterra e Portogallo. Il Milan punta a ricavare tra i 15 e i 16 milioni di euro dalla cessione, in maniera tale da non generare una minusvalenza. Una scelta che aprirebbe ufficialmente la ricerca di un nuovo titolare sulla corsia mancina: le parole di Grimaldo, in questo senso, assumono un valore ancora più importante. Oltre allo spagnolo del Leverkusen, nella lista dei desideri di Massimiliano Allegri ci sono anche Bellanova e Palestra dell'Atalanta, Parisi della Fiorentina e Cambiaso della Juventus.

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