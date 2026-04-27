Contro la Juventus è tornato in campo a inizio ripresa, ma i 45 minuti disputati non hanno cancellato le incertezze. Mendes avrebbe già avviato i contatti per trovare una nuova sistemazione al suo assistito, condividendo con il club l’idea di una separazione.

Il Bologna è la prima pretendente in Serie A, ma non mancano estimatori anche in Inghilterra e Portogallo. Il Milan punta a ricavare tra i 15 e i 16 milioni di euro dalla cessione, in maniera tale da non generare una minusvalenza. Una scelta che aprirebbe ufficialmente la ricerca di un nuovo titolare sulla corsia mancina: le parole di Grimaldo, in questo senso, assumono un valore ancora più importante. Oltre allo spagnolo del Leverkusen, nella lista dei desideri di Massimiliano Allegri ci sono anche Bellanova e Palestra dell'Atalanta, Parisi della Fiorentina e Cambiaso della Juventus.