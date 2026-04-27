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Calciomercato Milan, Mendes ha proposto Gonçalo Ramos: contatto diretto con Cardinale

Gonçalo Ramos, obiettivo calciomercato Milan
Calciomercato Milan: Gonçalo Ramos sul tavolo nel summit con Jorge Mendes, Allegri cerca una punta da Champions League
Redazione PM

Il Milan continua a guardarsi intorno per trovare centravanti in grado di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo nella stagione 2026/2027. Oltre ai vari Vlahovic e Lewandowski, su cui la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a lavorare, c'è un nuovo nome che si sta prendendo la scena: Gonçalo Ramos.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', Jorge Mendes e Gerry Cardinale si sarebbero incontrati a Milano per discutere di un possibile trasferimento dell'attaccante del PSG classe 2001 in rossonero. Ramos, legato ai francesi fino al 2028, può lasciare Parigi davanti a un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro. In stagione ha collezionato 27 presenze con 6 gol e 1 assist in Ligue 1, 2 reti in 10 gare di Champions League, oltre ai centri tra Coppa di Francia e Supercoppa.

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A confermare l’indiscrezione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, le parole del noto esperto di calciomercato.

“Gonçalo Ramos è stato proposto a Juventus e soprattutto Milan. Il Psg non lo regala. Un’operazione per il portoghese andrebbe strutturata, magari con un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a certe condizioni. Si tratta di un nome da considerare per il mercato italiano. Allegri vorrebbe una punta che dia garanzie in Champions e Ramos sarebbe un profilo idoneo”.

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