Il Milan continua a guardarsi intorno per trovare centravanti in grado di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo nella stagione 2026/2027. Oltre ai vari Vlahovic e Lewandowski , su cui la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a lavorare, c'è un nuovo nome che si sta prendendo la scena: Gonçalo Ramos.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', Jorge Mendes e Gerry Cardinale si sarebbero incontrati a Milano per discutere di un possibile trasferimento dell'attaccante del PSG classe 2001 in rossonero. Ramos, legato ai francesi fino al 2028, può lasciare Parigi davanti a un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro. In stagione ha collezionato 27 presenze con 6 gol e 1 assist in Ligue 1, 2 reti in 10 gare di Champions League, oltre ai centri tra Coppa di Francia e Supercoppa.