Calciomercato Milan, Moretto conferma le voci su Gonçalo Ramos—
A confermare l’indiscrezione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, le parole del noto esperto di calciomercato.
“Gonçalo Ramos è stato proposto a Juventus e soprattutto Milan. Il Psg non lo regala. Un’operazione per il portoghese andrebbe strutturata, magari con un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a certe condizioni. Si tratta di un nome da considerare per il mercato italiano. Allegri vorrebbe una punta che dia garanzie in Champions e Ramos sarebbe un profilo idoneo”.
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