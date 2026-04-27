Sul peggio ormai passato: "Non bisogna abbassare la guardia perché domenica andiamo a Sassuolo, squadra ottima. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto come quello di oggi".
Sulla prestazione di Rafael Leão: "Credo che abbia fatto una buona prestazione, anche come atteggiamento per dare una mano alla squadra".
Su cosa manca a Christian Pulisic: "Il gol. Stasera si è mosso bene, si è messo a disposizione della squadra ed è la cosa più importante".
Sul perché è stato sostituito Davide Bartesaghi: "Verso la fine del primo tempo è andato in confusione. Però è normale, è un ragazzo giovane, ha fatto una stagione importante e va lasciato sereno".
Su quanto manca all'obiettivo Champions League: "Per la matematica 6, poi vediamo domenica".
Su cosa chiede ai suoi giocatori nelle ultime 4 partite: "Non abbiamo ancora centrato l'obiettivo, prima centriamo l'obiettivo e poi pensiamo a tutto".
Sullo 'scontro' con Luciano Spalletti: "Luciano è uno dei più bravi che c'è. Immaginavo che poteva giocare una partita del genere".
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