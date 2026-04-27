Su cosa manca a Christian Pulisic : "Il gol. Stasera si è mosso bene, si è messo a disposizione della squadra ed è la cosa più importante".

Sul perché è stato sostituito Davide Bartesaghi: "Verso la fine del primo tempo è andato in confusione. Però è normale, è un ragazzo giovane, ha fatto una stagione importante e va lasciato sereno".