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MILAN-JUVENTUS

Milan, Allegri dopo il pari contro la Juventus: “Solo un episodio poteva stappare la partita”

Massimiliano Allegri allenatore AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘SportMediaset’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘SportMediaset’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

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Sulla partita tirata: "Sì, perché comunque c'era la posta in palio alta e solo un episodio poteva stappare la partita. Non è successo. Buon punto per noi ma sappiamo che dobbiamo fare ancora due vittorie".

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Sul peggio ormai passato: "Non bisogna abbassare la guardia perché domenica andiamo a Sassuolo, squadra ottima. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto come quello di oggi".

Sulla prestazione di Rafael Leão: "Credo che abbia fatto una buona prestazione, anche come atteggiamento per dare una mano alla squadra".

Su cosa manca a Christian Pulisic: "Il gol. Stasera si è mosso bene, si è messo a disposizione della squadra ed è la cosa più importante".

Sul perché è stato sostituito Davide Bartesaghi: "Verso la fine del primo tempo è andato in confusione. Però è normale, è un ragazzo giovane, ha fatto una stagione importante e va lasciato sereno".

Su quanto manca all'obiettivo Champions League: "Per la matematica 6, poi vediamo domenica".

Su cosa chiede ai suoi giocatori nelle ultime 4 partite: "Non abbiamo ancora centrato l'obiettivo, prima centriamo l'obiettivo e poi pensiamo a tutto".

Sullo 'scontro' con Luciano Spalletti: "Luciano è uno dei più bravi che c'è. Immaginavo che poteva giocare una partita del genere".

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