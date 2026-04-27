PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Tomori nel post-partita di Milan-Juventus: “Punto importante per il nostro percorso”

MILAN-JUVENTUS

Tomori nel post-partita di Milan-Juventus: “Punto importante per il nostro percorso”

Fikayo Tomori difensore AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Si è svolta, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘TeleLombardia’ di Fikayo Tomori, difensore rossonero, al fischio...
Daniele Triolo Redattore 

Nella serata di ier si è svolta, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘TeleLombardia’ di Fikayo Tomori, difensore rossonero, al fischio finale del match.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Tomori nel post-partita di 'TL'

—  

Sulla partita: "Partita difficile, lo sapevamo prima che cominciasse. Possiamo essere contenti con il punto. Volevamo vincere, però, dal punto di vista del nostro percorso è un punto importante".

LEGGI ANCHE

Sul punto conquistato che è sempre meglio del perdere una gara: "Penso che è stata una partita equilibrata, loro hanno giocatori forti. Dovevamo stare attenti sui loro pericoli ma abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo concentrarsi sulla prossima adesso".

Sulla sensazione che sia tornata serenità anche intorno la figura di Massimiliano Allegri: "Dopo Napoli ed Udinese dovevamo fare uno switch e siamo tornati a fare le basi perché magari le avevamo perse un po'. Nelle ultime due partite abbiamo difeso bene, come una squadra. Oggi non siamo riusciti a vincere ma è un buon punto per il nostro percorso e dobbiamo continuare".

Leggi anche
Milan, Allegri dopo il pareggio contro la Juventus: “Champions, mancano ancora due...
Continua il tabù Juventus: lo 0-0 va bene al Milan. Fischi a Leao ingiusti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA