Sul punto conquistato che è sempre meglio del perdere una gara : "Penso che è stata una partita equilibrata, loro hanno giocatori forti. Dovevamo stare attenti sui loro pericoli ma abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo concentrarsi sulla prossima adesso".

Sulla sensazione che sia tornata serenità anche intorno la figura di Massimiliano Allegri: "Dopo Napoli ed Udinese dovevamo fare uno switch e siamo tornati a fare le basi perché magari le avevamo perse un po'. Nelle ultime due partite abbiamo difeso bene, come una squadra. Oggi non siamo riusciti a vincere ma è un buon punto per il nostro percorso e dobbiamo continuare".