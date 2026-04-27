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Milan, Letizia: “Dalle parole di Allegri sembra molto più probabile la cessione di Leao che quella di Pulisic”

Christian Pulisic e Rafael Leao, attaccanti Milan
Milan, la chiave di lettura di Francesco Letizia cambia la percezione delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri: l'analisi sul futuro di Rafael Leao e Christian Pulisic
Redazione PM

Francesco Letizia si è espresso sul suo canale Youtube trattando vari temi di Milan-Juventus 0-0. Il giornalista di 'Sportitalia' si è soffermato in particolare sulle dichiarazioni di Allegri nel post partita, interpretandole come messaggio di mercato sulla situazione di Rafael Leao e Christian Pulisic. Di seguito, le sue parole.

«Le parole di ieri di Allegri mi sembrano un quadro preciso del mercato estivo in uscita: fino a qualche settimana fa, davo per molto probabile la cessione di Pulisic e la permanenza di Leao. Da come ha parlato Max invece, a oggi mi pare molto più probabile il contrario: li ha difesi entrambi all’apparenza, è vero, ma l’ha fatto in modo molto diverso. Per Rafa é stata una difesa fumosa, un po’ di circostanza, quasi a mistificare la realtà di una prestazione insufficiente: su Chris invece, al di là della chiave emotiva, il riferimento all’aver sofferto l’assenza di un centravanti mi pare una riflessione più centrata. Un modo quasi per dire “l’anno prossimo il centravanti ci sarà e quindi tornerà all’altezza della situazione"».

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Su Leao:«Non si può pensare che Leao possa avere continuità di prestazioni. Non ce l'ha mai avuta. Nemmeno 3-4 anni fa. Contro la Juventus ha fatto una delle sue migliori prestazioni stagionali. Si è dato anche da fare in fase difensiva e ha avuto un buon atteggiamento. I giocatori come lui devono determinare e Rafa comunque tra assist e gol lo ha fatto quest'anno».

Su Pulisic:«Gli manca solo il gol. Si è mosso bene e si è messo a disposizione della squadra. Questa è la cosa più importante».

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