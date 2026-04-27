Su Leao:«Non si può pensare che Leao possa avere continuità di prestazioni. Non ce l'ha mai avuta. Nemmeno 3-4 anni fa. Contro la Juventus ha fatto una delle sue migliori prestazioni stagionali. Si è dato anche da fare in fase difensiva e ha avuto un buon atteggiamento. I giocatori come lui devono determinare e Rafa comunque tra assist e gol lo ha fatto quest'anno».