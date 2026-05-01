L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano si arricchisce di un nuovo elemento: un’intercettazione ambientale del 2 aprile 2025, registrata allo stadio Meazza, in cui l’ex designatore Gianluca Rocchi cita il nome di un tesserato dell’Inter parlando di arbitri “graditi” e “sgraditi”. Il riferimento è a Giorgio Schenone, club referee manager nerazzurro. Al momento l'ex guardalinee non risulta indagato, così come non sono coinvolte formalmente società di Serie A.