PIANETAMILAN i nostri video Gervasoni dopo l’interrogatorio: “Estranei a Inter-Roma. Sui club coinvolti …” | PM
SERIE A
Gervasoni dopo l’interrogatorio: “Estranei a Inter-Roma. Sui club coinvolti …” | PM
05:30
Dopo 4 ore di interrogatorio, il supervisore VAR autosospeso Andrea Gervasoni rilascia alcune dichiarazioni col suo legale
Dopo 4 ore di interrogatorio, il supervisore VAR autosospeso Andrea Gervasoni rilascia alcune dichiarazioni col suo legale al di fuori della sede della Guarda di Finanza. L'ex arbitro precisa che è stato ascoltato solo sul caso di Salernitana-Modena e si dichiara estraneo riguardo il rigore in Inter-Roma dello scorso anno. Le sue parole riprese dal nostro inviato Stefano Bressi