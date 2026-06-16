Il Milan si prepara a vivere una profonda trasformazione sul piano del gioco. Gerry Cardinale, dopo il licenziamento di Massimiliano Allegri, ha espresso la chiara volontà di impostare una filosofia prettamente offensiva e la scelta di affidare la panchina a Rúben Amorim risponde a questo indirizzo. Il tecnico portoghese adotta come sistemi di riferimento il 3-4-2-1, che può trasformarsi in un 3-4-3 in base alle caratteristiche degli interpreti. I mantra del suo calcio sono intensità, costruzione dal basso, pressing alto e un recupero del pallone il più rapido possibile nella metà campo avversaria. Rispetto alla gestione precedente, il Diavolo verrà completamente stravolto.

Milan, alla scoperta del 3-4-2-1 di Amorim

Le corsie laterali e il centrocampo

Mezzi spazi e tridente

L'enigma Leao