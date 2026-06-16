Ruben Amorim è in arrivo sulla panchina del Milan. Tutti i dettagli sull'accordo economico secondo la Gazzetta, le cifre dei bonus e come cambierà la formazione
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All'inizio della seconda metà di giugno, il Milan inizia a prendere le sue decisioni definitive: in panchina è in arrivo Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United che con il club inglese non è riuscito a portare al meglio la sua filosofia di calcio in Premier League dopo anni importanti in Portogallo con il Braga e lo Sporting. Ora il dubbio è proprio quello lì: l'allenatore avrà il compito di lasciare il segno con il suo modo di giocare in Italia, anche se avrà bisogno di tempo per riuscirci.
Contratto e cifre dell'accordo con il MilanCome scrive La Gazzetta dello Sport, Amorim firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione, stipendio da poco meno di 3,5 milioni di euro netti. Ecco anche i bonus: un milione in caso di scudetto e 500 mila euro per l’eventuale qualificazione in Champions League. La firma è attesa oggi anche se non è stato ancora organizzato il suo arrivo in Italia.
Il profilo cercato da Cardinale dopo AllegriAmorim è il profilo cercato da Cardinale una volta esonerato Massimiliano Allegri: giovane, dalla mentalità offensiva, pronto ad aprire un nuovo ciclo con il Milan, con l'obiettivo di riportare la squadra in Champions League e valorizzare i calciatori in rosa.
Come gioca Amorim: tattica e media puntiAmorim gioca o con il 3-4-3 o con il 3-4-2-1 che però si trasforma in un 3-1-6 quando si attacca.
Le statistiche in panchinaQueste la media punti nelle sue ultime esperienze:
- 1,43 al Manchester United, mentre sono molto più alte in Portogallo.
- 2,28 di media punti con lo Sporting.
- 2,38 al Braga.
Aveva infatti lasciato il Portogallo come uno dei giovani allenatori più in rampa di lancio del calcio europeo, prima del fallimento al Manchester United.
La valorizzazione dei talenti e le richieste sul mercatoNon solo punti e trofei: allo Sporting ha valorizzato calciatori molto importanti, per fare un esempio su tutti Viktor Gyökeres.
L'attaccante svedese, oggi all'Arsenal, ha chiuso la sua esperienza con i portoghesi con una media straordinaria: 97 gol in 102 presenze.
Chiaro che, dal mercato, Amorim vorrà proprio una prima punta importante per rinforzare la rosa, visto che è un ruolo che manca nel Milan. Occhio anche ai possibili rinforzi sugli esterni di centrocampo, fondamentali per il calcio del portoghese.
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