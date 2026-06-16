All'inizio della seconda metà di giugno, il Milan inizia a prendere le sue decisioni definitive: in panchina è in arrivo Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United che con il club inglese non è riuscito a portare al meglio la sua filosofia di calcio in Premier League dopo anni importanti in Portogallo con il Braga e lo Sporting. Ora il dubbio è proprio quello lì: l'allenatore avrà il compito di lasciare il segno con il suo modo di giocare in Italia, anche se avrà bisogno di tempo per riuscirci.

Contratto e cifre dell'accordo con il Milan

Il profilo cercato da Cardinale dopo Allegri

Come gioca Amorim: tattica e media punti

Le statistiche in panchina

1,43 al Manchester United , mentre sono molto più alte in Portogallo.

, mentre sono molto più alte in Portogallo. 2,28 di media punti con lo Sporting .

. 2,38 al Braga.

Come scrive La Gazzetta dello Sport,, stipendio da poco meno di. Ecco anche i bonus:. La firma è attesa oggi anche se non è stato ancora organizzato il suo arrivo in Italia. Amorim è il profilo cercato da Cardinale una volta esonerato Massimiliano Allegri:, con l'obiettivo di riportare la squadra in Champions League e valorizzare i calciatori in rosa.che però si trasforma in un 3-1-6 quando si attacca.Queste la media punti nelle sue ultime esperienze:

Aveva infatti lasciato il Portogallo come uno dei giovani allenatori più in rampa di lancio del calcio europeo, prima del fallimento al Manchester United.

La valorizzazione dei talenti e le richieste sul mercato

Non solo punti e trofei: allo Sporting ha valorizzato calciatori molto importanti, per fare un esempio su tutti

L'attaccante svedese, oggi all'Arsenal, ha chiuso la sua esperienza con i portoghesi con una media straordinaria: 97 gol in 102 presenze.

Chiaro che, dal mercato, Amorim vorrà proprio una prima punta importante per rinforzare la rosa, visto che è un ruolo che manca nel Milan. Occhio anche ai possibili rinforzi sugli esterni di centrocampo, fondamentali per il calcio del portoghese.