Milan, Amorim firma. Il prezzo di Krösche. Uzun primo colpo? Proposto Ugarte

Ci siamo, la rivoluzione del Milan di Gerry Cardinale è finalmente arrivata (qui le notizie): arrivata la firma di Ruben Amorim. A gestire il nuovo progetto ci sarà Markus Krösche: ecco il tassello che manca. Per il mercato ecco i primi due nomi per rinforzare la rosa: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Amorim ha firmato

Come scrive il giornalista Fabrizio Romano,. Ecco tutte le cifre: poco meno dicon due bonus previsti. Un milione in caso di scudetto e 500 mila euro per l’eventuale qualificazione in Champions League. Oggi è attesa la firma del portoghese. Cardinale ha cercato un profilo con queste caratteristiche: giovane, dalla mentalità offensiva, pronto ad aprire un nuovo ciclo con il Milan. Tutte qualità che ha anche Amorim.

I primi due obiettivi restano qualificarsi alla Champions League e valorizzare al massimo i giocatori presenti in rosa. Due compiti che Amorim può assolutamente raggiungere, ma servirà una mano importante anche dal mercato: allo Sporting il portoghese ha giocato con una prima punta di valore come Viktor Gyökeres in grado di segnare 97 gol in 102 presenze. Servirà un investimento importante nel ruolo da parte della dirigenza del Milan: la prima punta non si può più sbagliare, specialmente all'inizio di un nuovo progetto.

Ultimo tassello per arrivare a Krösche

Markus Krösche, dirigente dell'Eintracht Francoforte, è il prescelto per prendere in mano il nuovo progetto del Milan. C'è l'accordo tra i club e il tedesco, ma manca ancora l'ultimo passaggio: come scrive Il Corriere della Sera,per liberare il manager. Krösche porterebbe con sé a Milano il braccio destro Timmo Hardung nel ruolo di direttore sportivo. Il prossimo responsabile degli scout sarà invece Bobby Gardiner, promosso dal ruolo attuale di Head of Performance Analytics.

Krösche e Hardung sono riconosciuti nel mondo per la loro capacità nelle cessioni. Quelle di Kolo Muani, Marmoush ed Ekitike hanno fruttato 244 milioni al club tedesco. Non solo plusvalenze, ma anche un occhio ai risultati: l’Eintracht con lui ha vinto l’Europa League e ha raggiunto due volte la Champions League. Si sfrutta al massimo l'utilizzo degli algoritmi e una rete di scout molto fitta per cercare i giovani talenti da valorizzare. Ultimo colpo in uscita per Krösche è Nathaniel Brown che il Bayern Monaco vuole comprare per circa 60 milioni di euro.

Occhio a Uzun

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube anche del mercato del Milan: "Attenzione a Uzun che potrebbe essere il regalo di arrivo di Krösche. Conpotrebbe essere uno degli acquisti, anche se non so dove potrebbero trovare questi soldi. Va capito il budget di questa stagione, ma non ci sono comunicazioni". Uzun è un prospetto molto interessante che con Amorim potrebbe giocare come trequartista nel 3-4-2-1, ma potrebbe anche essere schierato come esterno offensivo nel 3-4-3 del portoghese.

Non è stato un titolare fisso dell'Eintracht Francoforte in questa stagione, ma ha avuto delle cifre significative in Bundesliga (ecco i dati dal sito Sofascore):

15 volte da titolare nella stagione di Bundesliga per un totale di 1172 minuti in campo;

nella stagione di Bundesliga per un totale di 1172 minuti in campo; 8 gol segnati con xG (gol attesi) fermi a quota 3.93;

con xG (gol attesi) fermi a quota 3.93; 4 assist serviti ai compagni, con gli xA fermi a 2.98;

ai compagni, con gli xA fermi a 2.98; 41.1 tocchi di media a partita con 2.0 di tiri tentati e un passaggio chiave di media.

Proposto Ugarte per il centrocampo

Il giornalista Nicolò Schira (dal suo profilo social X), ha parlato anche del calciomercato del Milan: "Manuel Ugarte è stato offerto al Milan. L'allenatore Amorim lo conosce da quando erano insieme allo Sporting. Nessuna trattativa in corso per ora, ma solo una proposta".

Manuel Ugarte è un mediano difensivo puro con il compito preciso di fare da filtro davanti alla difesa e di recuperare più palloni possibili. Uruguaiano classe 2001 è un giocatore in uscita dal club inglese che quindi potrebbe anche chiedere una cifra relativamente bassa per la sua cessione (secondo il sito Transfermarkt il suo valore attuale è di 25 milioni di euro). Ugarte è il mediano difensivo perfetto per il centrocampo a due di Amorim: un giocatore fisico che possa pressare in fase di non possesso correndo e difendendo. Per il Milan potrebbe essere un investimento sensato: Ugarte è ancora giovane e il costo potrebbe non essere troppo elevato.