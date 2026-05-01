Nel penultimo allenamento, Allegri non ha provato la coppia formata da Rafael Leao e Christian Pulisic, ma ha testato Christopher Nkunku al fianco del portoghese, con lo statunitense inizialmente fuori. Un’indicazione da non sottovalutare, anche se il tecnico rossonero ha già cambiato idea in passato tra prove e partita.
L'attaccante francese ex Chelsea ha offerto buoni segnali nelle ultime uscite, mentre Pulisic è a secco dal 28 dicembre. Resta da capire anche il ruolo di Leao: non è escluso che possa partire largo a sinistra, posizione in cui riesce a trovare più spazi e soluzioni offensive.
Le altre scelte: novità in mezzo e dietro—
A centrocampo dovrebbe essere Ardon Jashari a sostituire l'infortunato Luka Modric, con Adrien Rabiot e Youssouf Fofana a completare il reparto. Sulla corsia sinistra favorito Pervis Estupiñán rispetto a Bartesaghi.
In difesa verso la conferma il terzetto formato da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.
La rifinitura di domani scioglierà gli ultimi dubbi, ma Allegri sta preparando alcune mosse mirate per portare a casa punti pesanti.
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