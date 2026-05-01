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Sassuolo-Milan, Nkunku verso una maglia da titolare: le ultime novità di formazione da Milanello

Cristopher Nkunku, attaccnte Milan
Il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo: Massimiliano Allegri valuta Nkunku dal 1’, possibili cambi anche a centrocampo e in difesa
Redazione PM

Il Milan si avvicina a una sfida cruciale. Domenica alle 15:00, al 'Mapei Stadium', i rossoneri affronteranno il Sassuolo nella 35ª giornata di Serie A 2025/2026. Alla squadra di Massimiliano Allegri servono almeno 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare l’accesso alla prossima Champions League. Il primo step passa dalla trasferta contro la formazione guidata da Fabio Grosso.

Sassuolo-Milan, Nkunku in pole: Pulisic verso la panchina

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Da Milanello, intervenuto in diretta a 'Sky Sport', Peppe Di Stefano ha fornito aggiornamenti sulla probabile formazione.

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Nel penultimo allenamento, Allegri non ha provato la coppia formata da Rafael Leao e Christian Pulisic, ma ha testato Christopher Nkunku al fianco del portoghese, con lo statunitense inizialmente fuori. Un’indicazione da non sottovalutare, anche se il tecnico rossonero ha già cambiato idea in passato tra prove e partita.

L'attaccante francese ex Chelsea ha offerto buoni segnali nelle ultime uscite, mentre Pulisic è a secco dal 28 dicembre. Resta da capire anche il ruolo di Leao: non è escluso che possa partire largo a sinistra, posizione in cui riesce a trovare più spazi e soluzioni offensive.

Le altre scelte: novità in mezzo e dietro

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A centrocampo dovrebbe essere Ardon Jashari a sostituire l'infortunato Luka Modric, con Adrien Rabiot e Youssouf Fofana a completare il reparto. Sulla corsia sinistra favorito Pervis Estupiñán rispetto a Bartesaghi.

In difesa verso la conferma il terzetto formato da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

La rifinitura di domani scioglierà gli ultimi dubbi, ma Allegri sta preparando alcune mosse mirate per portare a casa punti pesanti.

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