Massimiliano Allegri continua a preparare la sfida al Sassuolo, mentre il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani si guardano intorno per farsi trovare pronti in vista dell'imminente aperture della finestra estiva di calciomercato. In particolare, arrivano novità preoccupanti sul futuro di Davide Bartesaghi. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio 2026.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le notizie top di oggi: Bartesaghi verso l’addio? Tare a cuore aperto. Le ultime in vista del Sassuolo
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Milan, le notizie top di oggi: Bartesaghi verso l’addio? Tare a cuore aperto. Le ultime in vista del Sassuolo
Dagli aggiornamenti di calciomercato alle ultime novità di formazione in vista del Sassuolo: le migliori notizie pubblicate da PianetaMilan nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio