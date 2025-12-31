Dichiarazioni invecchiate malissimo nel 2025. Pioli: 'Allegri non ci ha ...'

Milan, con Massimiliano Allegri i rossoneri stanno invertendo la scorsa stagione fatta di risultati deludenti e obiettivi persi. Con la gestione Fonseca-Conceicao, il Diavolo è uscito ai playoff di Champions League, perso la Coppa Italia in finale e arrivati fuori dalla zona Europa in Serie A. La vittoria in Supercoppa Italiana non è bastata a Conceicao per mantenere la panchina anche per il 2025-26. La dirigenza rossonera ha deciso di cambiare puntando su Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare come direttore sportivo. Un cambio di prospettive importanti.