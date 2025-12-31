Dichiarazioni invecchiate malissimo nel 2025. Pioli: 'Allegri non ci ha ...'

LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>
L'avventura viola di Pioli non è andata bene: esonerato dopo non essere riuscito a vincere nemmeno una partita in campionato e lasciando la Fiorentina in una situazione molto, molto complessa. Nella conferenza stampa di presentazione, Pioli mandò una stoccata diretta ad Allegri: "Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions. Questa frase l'ho scritta sulla lavagna ai miei giocatori…". Una frase che vista oggi è decisamente invecchiata malissimo. Il Milan, come detto, occupa con costanza le prime posizioni del campionato. La Fiorentina, invece, dovrà lottare con le unghie e con i denti per cercare di restare in Serie A. Vedremo quali saranno i risultati di fine stagione e se Pioli troverà presto una nuova squadra dopo il fallimento Fiorentina.
