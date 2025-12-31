Dichiarazioni invecchiate malissimo nel 2025. Pioli: 'Allegri non ci ha ...'

Pianeta Milan
2025, dichiarazioni invecchiate malissimo: "Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions", le parole di Pioli con la Fiorentina
Emiliano Guadagnoli
Milan, con Massimiliano Allegri i rossoneri stanno invertendo la scorsa stagione fatta di risultati deludenti e obiettivi persi. Con la gestione Fonseca-Conceicao, il Diavolo è uscito ai playoff di Champions League, perso la Coppa Italia in finale e arrivati fuori dalla zona Europa in Serie A. La vittoria in Supercoppa Italiana non è bastata a Conceicao per mantenere la panchina anche per il 2025-26. La dirigenza rossonera ha deciso di cambiare puntando su Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare come direttore sportivo. Un cambio di prospettive importanti.

Pioli e quelle dichiarazioni su Allegri

Il Milan è sembrato di nuovo un gruppo compatto con l'obiettivo unitario di vincere e fare il meglio possibile. Con l'arrivo di Allegri, i rossoneri sono da inizio stagione nei primi posti in campionato, pronti a conquistare il primo obiettivo stagionale: tornare in Champions League. Il Diavolo, poi, cercherà di restare in corsa il più a lungo possibile anche per lo Scudetto, con Napoli e Inter che sembrano al momento le favorite su tutte le altre. Non solo Milan: prima dell'inizio della stagione anche la Fiorentina ha cambiato in panchina richiamando in Serie A l'ex rossonero Stefano Pioli.

L'avventura viola di Pioli non è andata bene: esonerato dopo non essere riuscito a vincere nemmeno una partita in campionato e lasciando la Fiorentina in una situazione molto, molto complessa. Nella conferenza stampa di presentazione, Pioli mandò una stoccata diretta ad Allegri: "Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions. Questa frase l'ho scritta sulla lavagna ai miei giocatori…". Una frase che vista oggi è decisamente invecchiata malissimo. Il Milan, come detto, occupa con costanza le prime posizioni del campionato. La Fiorentina, invece, dovrà lottare con le unghie e con i denti per cercare di restare in Serie A. Vedremo quali saranno i risultati di fine stagione e se Pioli troverà presto una nuova squadra dopo il fallimento Fiorentina.

