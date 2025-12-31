Pianeta Milan
Meteore Milan: che fine ha fatto Vranckx? I suoi numeri al Sassuolo

Una delle meteore degli ultimi anni rossoneri è stato Aster Vranckx, centrocampista belga ora al Sassuolo dove, dopo un buon inizio, sembra essere tornato in difficoltà. In questo articolo, i numeri del belga in questa stagione
Il calciomercato estivo dell'estate 2022/23 è stato uno dei peggiori degli ultimi anni rossoneri. Il tifo rossonero, dopo lo Scudetto numero 19, si aspettava diversi colpi che infiammassero un ambiente tornato ai vertici dopo tanti anni bui, invece fu un disastro. Oltre alla lunga trattativa De Ketelaere, rivelatosi un flop clamoroso considerati i 37 milioni spesi per il suo cartellino, in quella sessione di mercato il Milan acquistò diversi giocatori considerati buone promesse sui cui lavorarci, ma che hanno deluso le aspettative. Uno di questi è Aster Vranckx.

Meteore Milan, vi ricordate di Vranckx?

Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002, nasce calcisticamente nel KV Mechelen in Belgio, dove si mette in evidenza fin da giovanissimo attirando l'attenzione dei club più grandi. Dopo aver fatto il salto in Germania al VfL Wolfsburg e giocato diverse partite in Bundesliga, nel 2022/23 arriva il suo approdo in Serie A con la maglia del Milan.

Il centrocampista viene prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma la sua esperienza a San Siro non è andata come sperava. Gioca solo 10 partite con la maglia del Milan, solamente 2 da titolare e colleziona 1 assist (peraltro decisivo contro la Fiorentina) nei suoi 318' rossoneri. A fine stagione, a causa della grande concorrenza nel centrocampo rossonero, il Milan decide di non riscattarlo e torna al suo club d'origine, dove incontra diverse difficoltà anche nelle due stagioni successive.

Ora al Sassuolo: i numeri della sua stagione

Dopo le due stagioni in Germania, nell'ultima sessione di mercato viene ingaggiato dal Sassuolo, con la stella formula: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. A Sassuolo il contesto è diverso: un club più piccolo, meno pressioni da grande piazza e un tecnico, Fabio Grosso, che punta su giocatori giovani e dinamici. Vranckx trova più spazio e inizia a accumulare presenze in Serie A, pur rimanendo ancora lontano dai numeri offensivi.

Come detto, la sua stagione inizia in modo positivo, con diverse titolarità consecutive come mezzala nel centrocampo neroverde. Col passare delle settimane perde il posto e torna a giocare solo spezzoni di gara, senza mai incidere. Ultime settimane complicate a causa di un problema muscolare all'inguine. Il belga ha giocato 10 partite in totale, registrando zero gol e zero assist. Le probabilità di un suo ritorno in Germania sembrano alte anche dopo la seconda esperienza italiana.

