Meteore Milan: che fine ha fatto Vranckx? I suoi numeri al Sassuolo

Il centrocampista viene prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma la sua esperienza a San Siro non è andata come sperava. Gioca solo 10 partite con la maglia del Milan, solamente 2 da titolare e colleziona 1 assist (peraltro decisivo contro la Fiorentina) nei suoi 318' rossoneri. A fine stagione, a causa della grande concorrenza nel centrocampo rossonero, il Milan decide di non riscattarlo e torna al suo club d'origine, dove incontra diverse difficoltà anche nelle due stagioni successive.

Ora al Sassuolo: i numeri della sua stagione — Dopo le due stagioni in Germania, nell'ultima sessione di mercato viene ingaggiato dal Sassuolo, con la stella formula: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. A Sassuolo il contesto è diverso: un club più piccolo, meno pressioni da grande piazza e un tecnico, Fabio Grosso, che punta su giocatori giovani e dinamici. Vranckx trova più spazio e inizia a accumulare presenze in Serie A, pur rimanendo ancora lontano dai numeri offensivi.

Come detto, la sua stagione inizia in modo positivo, con diverse titolarità consecutive come mezzala nel centrocampo neroverde. Col passare delle settimane perde il posto e torna a giocare solo spezzoni di gara, senza mai incidere. Ultime settimane complicate a causa di un problema muscolare all'inguine. Il belga ha giocato 10 partite in totale, registrando zero gol e zero assist. Le probabilità di un suo ritorno in Germania sembrano alte anche dopo la seconda esperienza italiana.