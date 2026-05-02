Sassuolo-Milan, la squadra in partenza da Casa Milan verso la stazione di Rho Fiera: tanti autografi e foto con i tifosi rossoneri presenti

Rossoneri in partenza da casa Milan in direzione Rho Fiera (MI), dove hanno preso un treno che li porterà fino a Reggio Emilia. Tanti giocatori si sono fermati per alcune foto con i fan prima di salire sul Pullman: tra i più acclamati Massimiliano Allegri, Strahinja Pavlovic e Santiago Gimenez. Domani alle 15:00 il Diavolo dovrà vedersela con il Sassuolo di Fabio Grosso nel match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026.