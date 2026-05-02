Se può esistere un Milan senza Rafa Leao e se si aspettava di più da Nkunku: "Parlare di mercato ora non ha senso. Tutti dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo. Non è facile. Abbiamo sei punti di vantaggio e gli scontri diretti a favore, ma se va male una partita te li ritrovi addosso. Tutti poi faremo le valutazioni e cercheremo di capire come migliorare. Nkunku ha grandissime qualità tecniche. Questo era il primo anno in Italia, ha avuto difficoltà, ma ha fatto dei gol. Il valore del giocatore non si discute. Ci sono annate, combinazioni... Ora abbiamo avuto difficoltà a segnare, magari domani torniamo a segnare con gli attaccanti".