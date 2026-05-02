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Milan, hai visto Goretzka? Doppietta spettacolare contro l’Heidenheim

Leon Goretzka, obiettivo calciomercato AC Milan
Milan, hai visto la doppietta di Leon Goretzka contro l'Heidenheim? Punizione imparabile e zampata da attaccante aggiunto: il racconto dei gol
Redazione PM

Se serviva un segnale, è arrivato forte e chiaro. Leon Goretzka si prende la scena con una doppietta nel 3-3 tra Bayern Monaco e Heidenheim, match valido per la 32ª giornata di Bundesliga. Un’esibizione che non passa inosservata dalle parti di Via Aldo Rossi, dove il centrocampista tedesco resta un obiettivo chiave per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Schierato da Vincent Kompany nel ruolo di trequartista, in una formazione ricca di giovani, il classe 1995 si è caricato la squadra sulle spalle dopo il doppio svantaggio in casa contro l’ultima in classifica.

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La doppietta: tecnica, carattere e leadership

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Al 44’ Goretzka accende la rimonta con una punizione magistrale: traiettoria perfetta sopra la barriera e portiere immobile. A inizio ripresa, al 57’, completa l’opera su assist del neoentrato Michael Olise: anticipo sul portiere e tocco sporco ma efficace. Dal gesto tecnico raffinato al gol “cattivo”, tutto il repertorio del centrocampista. Con queste due reti sale a quota 5 gol stagionali in campionato e firma la sua prima doppietta dell’anno.

Attesa Milan e rischio asta

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La prestazione aumenta inevitabilmente l’attenzione attorno al suo futuro. Dopo la semifinale di Champions si capirà di più, anche perché (come ricordato da Massimiliano Allegri) tra disputare o meno la competizione ballano cifre enormi. E anche la possibilità di portare Goretzka in rossonero.

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