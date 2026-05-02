La doppietta: tecnica, carattere e leadership—
Al 44’ Goretzka accende la rimonta con una punizione magistrale: traiettoria perfetta sopra la barriera e portiere immobile. A inizio ripresa, al 57’, completa l’opera su assist del neoentrato Michael Olise: anticipo sul portiere e tocco sporco ma efficace. Dal gesto tecnico raffinato al gol “cattivo”, tutto il repertorio del centrocampista. Con queste due reti sale a quota 5 gol stagionali in campionato e firma la sua prima doppietta dell’anno.
Attesa Milan e rischio asta—
La prestazione aumenta inevitabilmente l’attenzione attorno al suo futuro. Dopo la semifinale di Champions si capirà di più, anche perché (come ricordato da Massimiliano Allegri) tra disputare o meno la competizione ballano cifre enormi. E anche la possibilità di portare Goretzka in rossonero.
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