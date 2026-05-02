Milan, hai visto la doppietta di Leon Goretzka contro l'Heidenheim? Punizione imparabile e zampata da attaccante aggiunto: il racconto dei gol

Se serviva un segnale, è arrivato forte e chiaro. Leon Goretzka si prende la scena con una doppietta nel 3-3 tra Bayern Monaco e Heidenheim, match valido per la 32ª giornata di Bundesliga. Un’esibizione che non passa inosservata dalle parti di Via Aldo Rossi, dove il centrocampista tedesco resta un obiettivo chiave per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.