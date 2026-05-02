"Goretzka sono sicuro che alla società non piaccia. Prima cosa per i costi delle commissioni". Pellegatti aggiunse: "Quando i dirigenti del Milan vanno sul mercato il primo pensiero non è 'questo giocatore ci aiuterà a vincere' sono sicuro. Il loro primo pensiero è 'ma se questo giocatore se diventasse forte, sarebbe poi rivendibile per portare a casa una bella plusvalenza?'". Per il tifoso del Milan, questo è un problema importante per il presente e il futuro del club. Ecco la sua spiegazione: "Quello è il problema di fondo, se non usciamo da lì il Milan è destinato a non vincere nulla. Magari di fronte a Goretzka possono rispondere 'abbiamo André'". Questi i numeri stagionali di Goretzka (fonte transfermarkt.it): 3 gol e 3 assist in 28 presenze in Bundesliga, con 10 presenze anche in Champions League.