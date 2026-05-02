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Pellegatti rivela: “Goretzka sono sicuro che alla società non piaccia”. Il problema del Milan

Pellegatti rivela: 'Goretzka sono sicuro che alla società non piaccia'. Il problema del Milan
Il giornalista Carlo Pellegatti va contro corrente sul possibile interesse del Milan per Leon Goretzka e lancia delle rivelazioni importanti sul suo canale 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci di mercato per quanto riguarda il possibile arrivo al Milan di Leon Goretzka. Classe 1995, in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco. Per il Diavolo rappresenta un'occasione più unica che rara per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Nel 3-5-2, il tedesco sarebbe la pedina perfetta da mettere a destra al posto di Fofana (che potrebbe essere ceduto): fisico, corsa, Goretzka è la mezzala ideale per Allegri. Chi va contro corrente è il giornalista Carlo Pellegatti, che già ieri parlava di una frenata (leggi qui). Oggi aggiunge interessanti particolari anche sul modus operandi della società rossonera.

Milan, le rivelazioni di Pellegatti su Goretzka 

"Goretzka sono sicuro che alla società non piaccia. Prima cosa per i costi delle commissioni". Pellegatti aggiunse: "Quando i dirigenti del Milan vanno sul mercato il primo pensiero non è 'questo giocatore ci aiuterà a vincere' sono sicuro. Il loro primo pensiero è 'ma se questo giocatore se diventasse forte, sarebbe poi rivendibile per portare a casa una bella plusvalenza?'". Per il tifoso del Milan, questo è un problema importante per il presente e il futuro del club. Ecco la sua spiegazione: "Quello è il problema di fondo, se non usciamo da lì il Milan è destinato a non vincere nulla. Magari di fronte a Goretzka possono rispondere 'abbiamo André'". Questi i numeri stagionali di Goretzka (fonte transfermarkt.it): 3 gol e 3 assist in 28 presenze in Bundesliga, con 10 presenze anche in Champions League.

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