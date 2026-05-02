Continuano le voci di mercato per quanto riguarda il possibile arrivo al Milan di Leon Goretzka. Classe 1995, in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco. Per il Diavolo rappresenta un'occasione più unica che rara per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Nel 3-5-2, il tedesco sarebbe la pedina perfetta da mettere a destra al posto di Fofana (che potrebbe essere ceduto): fisico, corsa, Goretzka è la mezzala ideale per Allegri. Chi va contro corrente è il giornalista Carlo Pellegatti, che già ieri parlava di una frenata (leggi qui). Oggi aggiunge interessanti particolari anche sul modus operandi della società rossonera.
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Pellegatti rivela: “Goretzka sono sicuro che alla società non piaccia”. Il problema del Milan
Milan, le rivelazioni di Pellegatti su Goretzka
"Goretzka sono sicuro che alla società non piaccia. Prima cosa per i costi delle commissioni". Pellegatti aggiunse: "Quando i dirigenti del Milan vanno sul mercato il primo pensiero non è 'questo giocatore ci aiuterà a vincere' sono sicuro. Il loro primo pensiero è 'ma se questo giocatore se diventasse forte, sarebbe poi rivendibile per portare a casa una bella plusvalenza?'". Per il tifoso del Milan, questo è un problema importante per il presente e il futuro del club. Ecco la sua spiegazione: "Quello è il problema di fondo, se non usciamo da lì il Milan è destinato a non vincere nulla. Magari di fronte a Goretzka possono rispondere 'abbiamo André'". Questi i numeri stagionali di Goretzka (fonte transfermarkt.it): 3 gol e 3 assist in 28 presenze in Bundesliga, con 10 presenze anche in Champions League.
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