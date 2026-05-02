PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Gonçalo Ramos possibilità per il Milan: altro indizio da Fabrizio Romano

CALCIOMERCATO MILAN

Gonçalo Ramos possibilità per il Milan: altro indizio da Fabrizio Romano

Caciomercato, Gonçalo Ramos possibilità per il Milan: indizio da Romano
Calciomercato Milan, per l'attacco dei rossoneri c'è anche l'opzione Gonçalo Ramos che potrebbe essere in uscita in estate dal PSG. Le ultime novità dal giornalista Fabrizio Romano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la stagione del Milan, ma un occhio è già diretto verso la prossima stagione e verso il calciomercato estivo, specialmente per quanto riguarda l'attacco. Dall'addio di Olivier Giroud, i rossoneri non hanno una prima punta vera su cui fare affidamento. Visto che il Diavolo si appresta a giocare di nuovo la Champions League (mancano 6 punti per la qualificazione matematica), la dirigenza rossonera non può assolutamente sbagliare, anche dopo l'ennesimo buco nell'acqua rappresentato da Nkunku. Pagato quasi 40 milioni di euro, il francese non è mai diventato un titolare del Milan.

Milan, Gonçalo Ramos può partire

Tra i nomi circolati c'è anche quello di Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001 del PSG. Ecco le ultime novità sul portoghese dal giornalista Fabrizio Romano.

LEGGI ANCHE

"Gonçalo Ramos può lasciare il Paris Saint-Germain la prossima estate, è una possibilità concreta. In estate, possibile uscita con diversi club interessati e nuovi movimenti previsti per far sì che Ramos sia titolare altrove". Si apre quindi la possibilità che la prima punta sia sul mercato in vista dell'estate e per il Milan potrebbe essere davvero un giocatore molto importante per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Come detto, manca una vera prima punta che possa elevare il reparto ed essere cinica sotto porta. I numeri di Ramos sono molto interessanti, nonostante non sia una prima scelta per Luis Enrique: 45 gol in carriera con il PSG, 41 con il Benfica e 9 in Champions League. Il suo valore? Circa 35 milioni di euro, in linea con le possibilità del Milan (dati da transfermarkt.it). Anche lo stipendio rientra nel tetto dei rossoneri e di RedBird: il portoghese guadagna 3 milioni di euro netti a stagione (fonte Calcio e Finanza).

Leggi anche
Sale Gabriel Jesus per l’attacco. L’esperto: “Un’ipotesi su cui il Milan sta...
Milan, addio Leão? Spunta Nusa per l’attacco di Allegri: ecco quanto costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA