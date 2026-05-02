Caciomercato, Gonçalo Ramos possibilità per il Milan: indizio da Romano

"Gonçalo Ramos può lasciare il Paris Saint-Germain la prossima estate, è una possibilità concreta. In estate, possibile uscita con diversi club interessati e nuovi movimenti previsti per far sì che Ramos sia titolare altrove". Si apre quindi la possibilità che la prima punta sia sul mercato in vista dell'estate e per il Milan potrebbe essere davvero un giocatore molto importante per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Come detto, manca una vera prima punta che possa elevare il reparto ed essere cinica sotto porta. I numeri di Ramos sono molto interessanti, nonostante non sia una prima scelta per Luis Enrique: 45 gol in carriera con il PSG, 41 con il Benfica e 9 in Champions League. Il suo valore? Circa 35 milioni di euro, in linea con le possibilità del Milan (dati da transfermarkt.it). Anche lo stipendio rientra nel tetto dei rossoneri e di RedBird: il portoghese guadagna 3 milioni di euro netti a stagione (fonte Calcio e Finanza).