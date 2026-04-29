Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan: i rossoneri dovranno rinforzare molto l'attacco per Massimiliano Allegri, specialmente se si centrerà l'obiettivo Champions League. Al momento non ci sono certezze nel reparto rossonero: Nkunku, Pulisic, Leão, Füllkrug e Santiago Giménez. Ci sono dubbi su tutto l'attacco del Diavolo. La stagione ancora non è del tutto finita e al Milan mancano 6 punti per avere la certezza di giocare la Champions League la prossima stagione, ma si stanno già facendo nomi su nomi per l'attacco del Diavolo. In questi giorni è tornato di moda il profilo di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 in forza al PSG.
CALCIOMERCATO MILAN
Gonçalo Ramos in attacco per il Milan? Non è titolare, ma segna con costanza
Gonçalo Ramos in attacco per il Milan?
Un nome che torna, circola e ricircola per il mercato rossonero quello del portoghese e in estate il Milan ci potrebbe ripensare, visto che potrebbe essere un profilo adatto alle esigenze rossonere. Con il PSG, Gonçalo Ramos ha faticato a imporsi come prima punta, con Luis Enrique che preferisce un attacco senza una prima punta di ruolo. In stagione, il portoghese ha 27 presenze in campionato (di cui 12 da titolare), con 6 gol segnati. In Champions League, le presenze sono 10 (zero da titolare) con due gol. In generale, con il club francese, ha totalizzato 45 gol in 127 presenze. A livello numerico non è neanche male, considerando la scelta radicale in attacco del suo allenatore. Per fare un paragone: con il Benfica, in cui era titolare assoluto, ha 41 gol in 106 presenze. Numeri non molto distanti. Gonçalo Ramos è una punta rapace d'area di rigore, che sa segnare in ogni modo, ma che sa anche muoversi e giocare bene con la squadra. Potrebbe fare reparto da solo, come richiesto da Allegri. Costo? Potrebbe valere circa 35 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio (contratto con il PSG in scadenza nel 2028), il portoghese guadagna circa 3 milioni di euro netti a stagione, in linea con i limiti del Milan.
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