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Calciomercato Milan, proposto Gonçalo Ramos. Ma sul taccuino ci sono altri 4 bomber

Gonçalo Ramos, attaccante del PSG, è tra gli obiettivi del Milan per il calciomercato estivo 2026
Gonçalo Ramos, attaccante in uscita dal PSG, è stato proposto al Milan per questo calciomercato estivo. Il club, però, segue tanti bomber per il futuro: di Alexander Sørloth si è parlato, ma occhio anche a questi altri nomi
Daniele Triolo Redattore 

Come vi abbiamo detto prima noi di 'PianetaMilan.it', almeno tre attaccanti lasceranno il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato e dovranno essere adeguatamente rimpiazzati. Con chi? 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto i nomi di alcuni bomber accostati ai rossoneri e che potrebbero diventare piste calde nelle prossime settimane.

Che il Milan giochi ancora con il 3-5-2 o che passi ad un 4-3-3, ciò che secondo il quotidiano torinese sarà fondamentale è mettere in rosa almeno due attaccanti dalla diverse caratteristiche di quelli attuali. Di recente è stato proposto al Milan il portoghese Gonçalo Ramos. Classe 2001, in uscita dal PSG, con cui in stagione ha segnato 12 gol e fornito 2 assist in 41 partite, potrebbe rappresentare un affare.

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Il quotidiano torinese ha ricordato come Ramos sia stato già nei radar del Milan nelle precedenti sessioni di calciomercato, ma soltanto con richieste di informazioni e mai con una trattativa effettiva. Vedremo se ora potrà svilupparsi. Sul taccuino della dirigenza del club di Via Aldo Rossi, ad ogni modo, figurano anche altri attaccanti.

Come, per esempio, il norvegese Alexander Sørloth, classe 1995 dell'Atlético Madrid, o quelli di Dušan Vlahović e Robert Lewandowski, in procinto di svincolarsi dalla Juventus e dal Barcellona: mentre il serbo, però, potrebbe ancora rinnovare il contratto con i bianconeri, il polacco sembra destinato ad altri lidi. Infine, non va dimenticato Nicolas Jackson, che rientra al Chelsea dal prestito al Bayern Monaco.

La nostra analisi: Ramos o Sørloth sì, ma con un altro top

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In un'estate in cui si liberano a costo zero, o quasi (commissioni elevate e bonus alla firma sono sempre dietro l'angolo ...) due pezzi grossi come Vlahović e Lewandowski, a nostro giudizio il Milan farebbe bene a provarle tutte per uno dei due. Il serbo è un giocatore con più futuro davanti, il polacco è più una certezza per il presente. Ad ogni modo, per caratteristiche tecniche, rappresenterebbero entrambi l'attaccante ideale per il Diavolo di Massimiliano Allegri (che con Vlahović ha già lavorato alla Juve). Sørloth ottima alternativa, così come lo stesso Ramos: se arrivasse uno tra Vlahovic e Lewandowski e uno tra il norvegese e il portoghese allora sì che l'attacco rossonero diventerebbe un reparto fenomenale, con tanti gol nei piedi.

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