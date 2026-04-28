Calciomercato Milan, Ramos ma non solo sul taccuino dei dirigenti—
Il quotidiano torinese ha ricordato come Ramos sia stato già nei radar del Milan nelle precedenti sessioni di calciomercato, ma soltanto con richieste di informazioni e mai con una trattativa effettiva. Vedremo se ora potrà svilupparsi. Sul taccuino della dirigenza del club di Via Aldo Rossi, ad ogni modo, figurano anche altri attaccanti.
Come, per esempio, il norvegese Alexander Sørloth, classe 1995 dell'Atlético Madrid, o quelli di Dušan Vlahović e Robert Lewandowski, in procinto di svincolarsi dalla Juventus e dal Barcellona: mentre il serbo, però, potrebbe ancora rinnovare il contratto con i bianconeri, il polacco sembra destinato ad altri lidi. Infine, non va dimenticato Nicolas Jackson, che rientra al Chelsea dal prestito al Bayern Monaco.
La nostra analisi: Ramos o Sørloth sì, ma con un altro top—
In un'estate in cui si liberano a costo zero, o quasi (commissioni elevate e bonus alla firma sono sempre dietro l'angolo ...) due pezzi grossi come Vlahović e Lewandowski, a nostro giudizio il Milan farebbe bene a provarle tutte per uno dei due. Il serbo è un giocatore con più futuro davanti, il polacco è più una certezza per il presente. Ad ogni modo, per caratteristiche tecniche, rappresenterebbero entrambi l'attaccante ideale per il Diavolo di Massimiliano Allegri (che con Vlahović ha già lavorato alla Juve). Sørloth ottima alternativa, così come lo stesso Ramos: se arrivasse uno tra Vlahovic e Lewandowski e uno tra il norvegese e il portoghese allora sì che l'attacco rossonero diventerebbe un reparto fenomenale, con tanti gol nei piedi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA