La nostra analisi: Ramos o Sørloth sì, ma con un altro top

In un'estate in cui si liberano a costo zero, o quasi (commissioni elevate e bonus alla firma sono sempre dietro l'angolo ...) due pezzi grossi come Vlahović e Lewandowski, a nostro giudizio il Milan farebbe bene a provarle tutte per uno dei due. Il serbo è un giocatore con più futuro davanti, il polacco è più una certezza per il presente. Ad ogni modo, per caratteristiche tecniche, rappresenterebbero entrambi l'attaccante ideale per il Diavolo di Massimiliano Allegri (che con Vlahović ha già lavorato alla Juve). Sørloth ottima alternativa, così come lo stesso Ramos: se arrivasse uno tra Vlahovic e Lewandowski e uno tra il norvegese e il portoghese allora sì che l'attacco rossonero diventerebbe un reparto fenomenale, con tanti gol nei piedi.