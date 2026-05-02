Calciomercato Milan, Nusa al posto di Leão? Ecco i possibili costi

Rafael Leão continua ad essere al centro delle discussioni sul Milan, nel bene e nel male. L'attaccante portoghese sta facendo fatica in questo 2026: l'ultimo gol a marzo contro la Cremonese, mentre i centri totali in Serie A sono 9 con un XG (gol attesi) fermo a quota 9.72 (dati da Sofascore). Il numero 10 rossonero è stato fortemente limitato da due fattori in questa stagione: il ruolo da prima punta nel 3-5-2 di Allegri, in cui fa ancora fatica e la pubalgia. Il problema fisico non gli permette di correre e scattare al massimo, togliendo proprio la caratteristica che ha reso unico Leão: lo scatto secco palla al piede e il dribbling nel breve.