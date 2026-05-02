Calciomercato Milan, Nusa al posto di Leão? Ecco i possibili costi

Rafael Leão continua ad essere al centro delle discussioni sul Milan, nel bene e nel male. L'attaccante portoghese sta facendo fatica in questo 2026: l'ultimo gol a marzo contro la Cremonese, mentre i centri totali in Serie A sono 9 con un XG (gol attesi) fermo a quota 9.72 (dati da Sofascore). Il numero 10 rossonero è stato fortemente limitato da due fattori in questa stagione: il ruolo da prima punta nel 3-5-2 di Allegri, in cui fa ancora fatica e la pubalgia. Il problema fisico non gli permette di correre e scattare al massimo, togliendo proprio la caratteristica che ha reso unico Leão: lo scatto secco palla al piede e il dribbling nel breve.
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Milan, addio Leão? Spunta Nusa per l’attacco di Allegri: ecco quanto costa
Milan, via Leão dentro Nusa?
Nelle scorse settimane, specialmente a seguito dei fischi di San Siro dopo Milan-Udinese 0-3, si è sempre più parlato di una possibile cessione del portoghese. Anche il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto della situazione di Leão. Ecco quanto riportato su 'Tuttomercatoweb': "La società rossonera è ormai orientata a prendere in considerazione eventuali offerte per Leão". Se il Milan dovesse davvero cedere il suo numero 10, servirebbe ovviamente un nuovo innesto in attacco al suo posto. Secondo Ceccarini un nome particolarmente gradito sarebbe quello di Nusa del Lipsia. Situazione da monitorare nonostante la richiesta possa essere alta, da circa 35 milioni di euro. Nusa è un'ala sinistra classe 2005, che in stagione ha segnato 4 gol con 3 assist in Bundesliga (dati transfermarkt.it). Anche per lui ci sarebbe il dubbio tattico nel 3-5-2 di Allegri e i numeri sono più bassi di quelli dell'annata di Leão, da molti ritenuta deludente.
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