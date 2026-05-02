Calciomercato Milan, Mateta non è ancora finita? Si può riaprire tutto

"L'agente di Jean-Philippe Mateta era a Milano questa settimana. Era allo Stadio San Siro per guardare la partita tra il Milan e la Juventus, che erano i club interessati a lui durante la finestra di mercato di gennaio. Vediamo se riaccenderanno la fiamma". Ricordiamo che Mateta è in scadenza di contratto nel 2027 e non sembra propenso a firmare un rinnovo. Per questo, il Crystal Palace potrebbe abbassare le pretese in estate e il Milan potrebbe approfittarne. Questi i numeri del francese: 10 gol in 27 presenze in Premier League. Un gol e tre assist in Conference League. La domanda più importante resta quella sullo stato fisico: quanto è stato fermato dai suoi problemi al ginocchio? In campionato non ha giocato da inizio febbraio fino a metà marzo, saltando sei gare (tutti i dati da transfermarkt.it). Poi è tornato a disposizione dell'allenatore Oliver Glasner, restando al centro dell'attacco degli inglesi. A livello fisico, Mateta sarebbe la prima punta tanto cercata dal Milan per il 3-5-2 di Allegri, con qualità importanti e cinismo vicino alla porta. Restano ovviamente i dubbi sul ginocchio. Vedremo se il Milan cambierà idea rispetto a gennaio.