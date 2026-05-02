Calciomercato Milan, Mateta non è ancora finita? Si può riaprire tutto

Una delle telenovele del mercato di gennaio è stata quella di Mateta al Milan: l'attaccante del Crystal Palace sembrava a un passo dai rossoneri per circa 30 milioni di euro. Una trattativa nata e chiusa negli ultimi giorni di mercato e portata avanti fino all'ultimissimo secondo, con un medico del Milan incaricato di svolgere esami specifici al ginocchio dell'attaccante francese prima di dare il via libera alla società per chiudere del tutto il colpo. Il Diavolo, dopo i controlli, decise di non chiudere l'operazione, con il classe 1997 rimasto in Inghilterra. Occhio però ai possibili ritorni di fiamma in vista dell'estate.
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Milan, ancora Mateta: l’agente a San Siro riapre il caso dopo il giallo delle visite mediche
Calciomercato Milan, Mateta: spunta un indizio—
Le ultime novità arrivano dal giornalista Nicolò Schira su X.
"L'agente di Jean-Philippe Mateta era a Milano questa settimana. Era allo Stadio San Siro per guardare la partita tra il Milan e la Juventus, che erano i club interessati a lui durante la finestra di mercato di gennaio. Vediamo se riaccenderanno la fiamma". Ricordiamo che Mateta è in scadenza di contratto nel 2027 e non sembra propenso a firmare un rinnovo. Per questo, il Crystal Palace potrebbe abbassare le pretese in estate e il Milan potrebbe approfittarne. Questi i numeri del francese: 10 gol in 27 presenze in Premier League. Un gol e tre assist in Conference League. La domanda più importante resta quella sullo stato fisico: quanto è stato fermato dai suoi problemi al ginocchio? In campionato non ha giocato da inizio febbraio fino a metà marzo, saltando sei gare (tutti i dati da transfermarkt.it). Poi è tornato a disposizione dell'allenatore Oliver Glasner, restando al centro dell'attacco degli inglesi. A livello fisico, Mateta sarebbe la prima punta tanto cercata dal Milan per il 3-5-2 di Allegri, con qualità importanti e cinismo vicino alla porta. Restano ovviamente i dubbi sul ginocchio. Vedremo se il Milan cambierà idea rispetto a gennaio.
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