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Milan, Musah può restare: ecco perché. Chukwueze e il ‘limite’ del 3-5-2

Milan, Musah può restare: ecco perché. Chukwueze e il 'limite' del 3-5-2
Calciomercato Milan, Musah e Chukwueze potrebbero rientrare a Milano al termine della stagione. Ecco le prospettive future dei due nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la stagione del Milan con l'obiettivo chiaro di tornare a giocare la prossima edizione della Champions League. Ai rossoneri mancano 6 punti per avere la certezza matematica di giocare di nuovo nella massima competizione europea. Poi ci sarà un mercato importante per il presente e il futuro del club. Potrebbe esserci qualche prestito da parte della dirigenza del Milan, cosa accaduto anche la scorsa estate. Tra i giocatori prestati dai rossoneri ci sono anche Musah e Chukwueze. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il primo sembra destinato a tornare a Milano dopo una stagione deludente all'Atalanta. Il secondo, invece, resta in bilico: il Fulham vorrebbe abbassare il riscatto fissato a quota 24 milioni di euro.

Milan, il destino di Musah e Chuwkueze

Quale destino attende i due calciatori? Partiamo da due presupposti: il Milan giocherà tre competizioni nella prossima stagione, quindi serviranno più giocatori nella rosa di Massimiliano Allegri. Il secondo presupposto riguarda il modulo dei rossoneri: salvo incredibili sorprese, si dovrebbe continuare con il 3-5-2 visto in questa stagione. Musah potrebbe essere tatticamente utile: con il Milan ha giocato sia come mediano davanti alla difesa, sia come mezzala. Questi ruoli potrebbe ricoprire per Allegri e occhio anche al fattore jolly: lo statunitense ha gamba, spinta e fisicità per potere giocare anche come quinto di centrocampo e per dare riposo a Saelemaekers. Se non dovessero arrivare offerte adeguate (transfermarkt lo valuta 18 milioni di euro), potrebbe restare ed essere comunque utile per Allegri. Discorso diverso per Chukwueze: l'esterno desto classe 1999 gioca sulle fasce, ma difficile vederlo sacrificarsi in difesa. Sarebbe utile solo se il Milan dovesse cambiare e giocare con un 4-3-3. L'unico ruolo da seconda punta adattata, ma perderebbe il fattore dribbling partendo dall'esterno che tanto lo esalta. La soluzione migliore resta trovare l'accordo con il Fulham per la cessione.

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