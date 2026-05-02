Milan, Musah può restare: ecco perché. Chukwueze e il ‘limite’ del 3-5-2

Quale destino attende i due calciatori? Partiamo da due presupposti: il Milan giocherà tre competizioni nella prossima stagione, quindi serviranno più giocatori nella rosa di Massimiliano Allegri. Il secondo presupposto riguarda il modulo dei rossoneri: salvo incredibili sorprese, si dovrebbe continuare con il 3-5-2 visto in questa stagione. Musah potrebbe essere tatticamente utile: con il Milan ha giocato sia come mediano davanti alla difesa, sia come mezzala. Questi ruoli potrebbe ricoprire per Allegri e occhio anche al fattore jolly: lo statunitense ha gamba, spinta e fisicità per potere giocare anche come quinto di centrocampo e per dare riposo a Saelemaekers. Se non dovessero arrivare offerte adeguate (transfermarkt lo valuta 18 milioni di euro), potrebbe restare ed essere comunque utile per Allegri. Discorso diverso per Chukwueze: l'esterno desto classe 1999 gioca sulle fasce, ma difficile vederlo sacrificarsi in difesa. Sarebbe utile solo se il Milan dovesse cambiare e giocare con un 4-3-3. L'unico ruolo da seconda punta adattata, ma perderebbe il fattore dribbling partendo dall'esterno che tanto lo esalta. La soluzione migliore resta trovare l'accordo con il Fulham per la cessione.