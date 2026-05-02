Il Milan ha cambiato moltissimo in estate lo scorso anno e potrebbe muoversi tanto anche nelle prossime sessioni di calciomercato. Ci sono state molte cessioni tra cui quella pesante di Theo Hernández: il francese è stato tra i giocatori più importanti della rinascita del Diavolo di Paolo Maldini e Stefano Pioli. La dirigenza rossonera potrebbe pensare a un investimento importante per migliorare il reparto con un colpo davvero significativo dalla Bundesliga.