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Milan, l’erede di Theo Hernández arriva dalla Bundesliga: il nome che infiamma il mercato

Il Milan di Allegri cambia pelle: dopo l'addio di Theo Hernandez, spunta il nome di Grimaldo dal Leverkusen. Ecco le possibili mosse di calciomercato per i rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Grimaldo difensore qui con la maglia del Byer Leverkusen

Milan, un grandissimo nome per rinforzare le fasce

Il Milan ha cambiato moltissimo in estate lo scorso anno e potrebbe muoversi tanto anche nelle prossime sessioni di calciomercato. Ci sono state molte cessioni tra cui quella pesante di Theo Hernández: il francese è stato tra i giocatori più importanti della rinascita del Diavolo di Paolo Maldini e Stefano Pioli. La dirigenza rossonera potrebbe pensare a un investimento importante per migliorare il reparto con un colpo davvero significativo dalla Bundesliga.

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