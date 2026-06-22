Nelle dinamiche del calciomercato moderno, ci sono calciatori capaci di lasciare un'impronta indelebile anche nell'arco di una breve parentesi. È il caso di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che nel biennio con il Milan ha rappresentato una delle plusvalenze più straordinarie della storia recente del club. Prelevato dall'AZ Alkmaar nell'estate 2023 per circa 25 milioni di euro, l'oranje è stato ceduto al Manchester City nell'estate 2025 per una cifra monstre vicina ai 70 milioni di euro (bonus inclusi), dopo aver collezionato 104 presenze, 19 gol, 9 assist e aver sollevato la Supercoppa Italiana nel gennaio 2025.

Il legame mai spezzato con il Diavolo: le parole dal Mondiale

"Sono legato ai rossoneri, sono e saranno sempre nel mio cuore. Sono stati due anni fantastici, dove ho imparato molto e grazie ai quali sono cresciuto in campo e come persona. Non li dimenticherò mai".

L'incrocio negli States con Ibrahimović

Nonostante la rapidità del suo trasferimento in Premier League, il centrocampista non ha dimenticato gli anni trascorsi a San Siro. Dal ritiro della Nazionale olandese, attualmente impegnata nella fase finale dei Mondiali negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico, Reijnders ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, spendendo parole al miele per il suo ex club:La rassegna iridata potrebbe essere lo scenario di un suggestivo ricongiungimento. Tra le fila dei media ufficiali americani spicca infatti la figura di, presente negli States nel ruolo di special guest e commentatore tecnico per l'emittente Fox Sports, oltre che nella consueta veste di consulente di RedBird per il Milan.

Interpellato dalla rosea su un possibile faccia a faccia con lo svedese, Reijnders ha risposto con entusiasmo: "Sì, lo so. Lo vedo. Non ci siamo ancora né scritti né sentiti, ma se dovessi incontrarlo lo abbraccerei con piacere".

Futuro in bilico al Manchester City: sirene italiane per il mercato estivo

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le rotte internazionali : in Premier League si registra il forte interesse dell' Arsenal , pronto a sfidare il City per il centrocampista. All'estero rimangono vigili anche l' Atlético Madrid del Cholo Simeone e i turchi del Galatasaray .

: in Premier League si registra il forte interesse dell' , pronto a sfidare il City per il centrocampista. All'estero rimangono vigili anche l' del Cholo Simeone e i turchi del . La suggestione Serie A:il dato più clamoroso riguarda il possibile ritorno in Italia. Due grandi rivali storiche del Milan, ovvero Juventus e Inter, stanno effettuando i primi sondaggi esplorativi per capire i margini economici dell'operazione, pronte a riportare nel campionato italiano uno dei centrocampisti più dinamici d'Europa.

Oltre al romanticismo dei ricordi, su Reijnders bisogna ora aprire una doverosa parentesi di calciomercato. La prima stagione del giocatore alla corte di Pep Guardiola è stata complessivamente positiva sotto il profilo dell'impiego – con 50 presenze complessive condite da 7 reti e 8 assist – ma non del tutto centrale nei meccanismi tattici dei Citizens. Questa parziale insoddisfazione potrebbe spingere l'olandese a cambiare aria già in questa sessione estiva.La lista delle pretendenti è di primissimo livello e si divide su due fronti competitivi: